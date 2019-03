DREPT: Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept i hennes nedbrente hus 15. juli 1998. Hun var blitt voldtatt, ifølge påtalemyndigheten. Foto: Politiet

Fant søk på pornografisk innhold med eldre damer på tiltaltes mobil

TROMSØ (VG) Den tiltalte 38-åringen hevder at søkene kan forklares med at han jobbet i en telebutikk på Sri Lanka hvor personer kom inn for å se på pornografi.

Publisert: 14.03.19 13:01 Oppdatert: 14.03.19 13:14







Den 38 år gamle srilankeren som er tiltalt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i Sjøvegan i Troms i juli 1998, ble i dag utspurt om mistenkelig søkehistorikk funnet på hans mobiltelefon.

På mobilen hans fant politiet søk på pornografi med eldre damer og ordet «rape».

les også De løse trådene i Sjøvegan-drapet: Hårstrå-funn, fantomtegninger og Tyskland-spor

I årene før han returnerte til Norge i 2018, hvor han ble pågrepet på Gardermoen, bodde han i hjemlandet Sri Lanka. Her skal han ha jobbet i en telebutikk.

Her skal det ifølge tiltalte ha kommet personer for å bruke mobilen hans til å gjøre søk på pornografi. Det var sjefen hans som bestemte at mobilens hans skulle brukes til dette i forbindelse med forretningsvirksomheten, hevder mannen.

NEDBRENT: Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at det var den tiltalte 38-åringen som satte fyr på huset i Sjøvegan for å skjule spor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Dømt for forsøk på ran

Tiltaltes mobil ble beslaglagt i forbindelse med pågripelsen.

– Det ble funnet ganske mye søk på «granny porn» (bestemorporno), hvordan forklarer du det, spør aktor Torstein Lindquister.

– Det har jeg forklart tidligere. Det var venner og andre som søkte, sier tiltalte via tolk.

les også Aktor grillet tiltalte om det påståtte intime forholdet

Mannen ble utvist fra Norge i 2010 etter en rekke straffbare forhold, blant annet for å ha forsøkt å rane en eldre dame.

38-åringen har påstått at han hadde et intimt forhold til da 40 år eldre Marie-Louise Bendiktsen i 1998. Han mener dette forklarer hvorfor hans DNA ble funnet i forbindelse med obduksjonen av avdøde.

Han forklarer selv at han var i boligen til 59-åringen dagen før hun ble drept.

– Det er litt rart at du er den siste som har vært hos henne, kvelden før det brant, spør aktor.

– Det er kun hvis man har gjort sånn og sånn at man blir nervøs, jeg har ikke noe med de hendelsene å gjøre, sier tiltalte.

I SRI LANKA: 38-åringen ble utvist fra Norge og dro til Sri Lanka. Her skal han ha jobbet i en telebutikk. Foto: Privat

Kan ikke forklare hvorfor

På bakgrunn av at påtalemyndigheten mener at mannen voldtok Bendiktsen, mener aktor at bevisførsel rundt søkehistorikk funnet på mannens mobil, er relevant. Forsvarerne mener bevisførselen er irrelevant og at dette er søk han har gjort i forbindelse med jobben i telebutikken.

– Var det mange som var interessert i denne formen for porno, spør aktor videre.

– Det finnes folk som er interessert i denne typen filmer også, men dette foregikk ikke bare i vår butikk, men også i andre butikker.

les også Påtalemyndigheten: Slik ble 38-åringen avslørt som drapsmann

– Var det spesielt utbredt i denne byen at folk var interessert i «granny porn»?

– Det vet jeg ikke.

– Hvordan forklarer du da søk på «granny porn»?

– Jeg klarer ikke å forklare hvorfor.