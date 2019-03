BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen (Ap) er leder for byrådet i Olso. Foto: Frode Hansen

Ny måling: Rødt, SV og MDG redder Raymonds flertall i Oslo

Både Rødt, SV og MDG fosser frem i Oslo. Dermed redder de flertallet for det rødgrønne byrådet, selv om Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at venstresiden er så sterk i hovedstaden. Men vi har sett flere steder at venstresiden har styrket seg, sier Thore Gard Olaussen i Respons Analyse om den ferske målingen de har utført for VG.

Til sammen beholder det sittende byrådet med Ap, SV og MDG støttet av Rødt flertallet, hvis dette hadde vært valgresultatet i 2019.

– De små partiene redder Raymond Johansens rødgrønne byråd?

– Ja, i den grad man kan kalle dem småpartier - det er nå partier med rundt 10 prosent oppslutning. Til sammen er Rødt, SV og MDG større enn Arbeiderpartiet i Oslo. De er mellomstore partier.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 7 - 12 mars 2019 i Oslo. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 602 i Kristiansand, og 600 i Oslo. Utvalg: I nye Kristiansand er det det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Oslo kommune. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2.5 – 4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Vis mer vg-expand-down

Velgerne som forlater Arbeiderpartiet forsvinner både til Høyre og til venstresiden. Men fra Høyre får Ap tilbake like mange som de mister.

– For de fleste større partiene går det velgere begge veier. Det som avgjør er jo om de får flere velgere tilbake enn de mister. Når det gjelder Oslo Ap og Oslo Høyre, er det omtrent lik utveksling av velgere, og ingen tjener på det. Så det store velgertapet for Ap, er til venstresiden.

Har høyere ambisjoner

Raymond Johansen skriver i en epost til VG at han er glad for at enda en Oslo-måling viser rødgrønt flertall.

– Det er et tegn på at Oslo-folk er fornøyde med hvordan byen utvikler seg og med hva byrådet har levert så langt, skriver han.

– Jeg har ambisjoner om et høyre nivå for Arbeiderpartiet enn på denne målingen, som har en sammenheng med nedgang på nasjonale målinger.

Han skriver han vil jobbe knallhard hver eneste dag for å få fornyet tillit hos velgerne, og at Ap blant annet vil innføre gratis kjernetid i barnehagen for 1-åringer og bygge flere sykehjemsrom hvis de vinner valget.

– Styrkeforholdet er avgjørende

Rødts førstekandidat i Oslo, Eivor Evenrud, mener de gode tallene er et utslag for at Rødt har klart å vise frem sin politikk, og være tydelige.

– Jeg tror flere i Oslo ser at vi gjør det vi har sagt at vi skulle gjøre, sier hun.

– I et kommunevalg er styrkeforholdet, størrelsen på partiene, helt avgjørende på hva vi får inn av politikk. Så det dette betyr er at vi får mulighet til å få igjennom mer av det vi går til valg på.

GRUPPELEDER: Eivor Evenrud er bystyrerepresentant og gruppeleder for Rødt i Oslo. Foto: Roger Neumann

– Dette er utrolig motiverende. Vi har brukt vår posisjon for å få mest mulig grønt gjennomslag. Det er de grønne som er garantisten for fortsatt grønn politikk i hovedstaden, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om målingen.

– Det som gjør byen vår grønnere er det som gjør den bedre å bo i med bedre luft og tryggere skoleveier, og denne målingen viser at Oslo-folk ønsker seg mer.

Ordfører Marianne Borgen (SV) mener det at det er fortsatt rødgrønt flertall viser at mange liker endringene byrådet driver gjennom i Oslo, og kaller både dette og SVs fremgang inspirerende.

MILJØBYRÅD: På tross av at MDG har vært mål for mye av kritikken byrådet har fått i denne perioden, tror Lan Marie Nguyen Berg at folk flest er positive til grønn politikk. Foto: Jan Petter Lynau

Frp lekker til Høyre

Høyre beholder omtrent samme oppslytning som ved forrige valg, men Frp mister mange av sine velgere. Bakgrunnstallene viser at de går til Høyre. Det samme er tilfellet i Stavanger, men der kan bråk og lokale skandaler forklare velgertapet, i motsetning til i Oslo.

– Mer enn 1 av 4 av de som stemte på Frp i stortingsvalget i 2017 oppgir at de vil stemme på Høyre i kommunevalget. De har en lojalitet på 40 prosent, og det er veldig unormalt for et større parti, sier Olaussen.

Samtidig påpeker ha at det lenge har vært sånn at Frp får et bedre resultat ved stortingsvalg enn ved kommunevalg.

Frp-listetopp Aina Stenersen sier partiet skal jobbe med å vise seg frem mer i andre typer saker for å holde på velgerne.

– Vi må vise at vi er positive, nyskapende og et godt alternativ til venstresiden. Nå går vi til valg med en klar borgerlig side og en klar venstreside, så velgerne har et veldig tydelig alternativ.

VIL VISE: Aina Stenersen (Frp) mener Oslo Frp bør vise seg frem mer i andre typer saker, som å bedre kollektivpolitikken. Foto: Solberg, Trond

