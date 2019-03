SKEPTISK: Jusprofessor Mads Andenæs retter kritikk mot advokat John Christian Elden og statsminister Erna Solberg i Wara-saken. Foto: Nathalie Wik Lystad

Jusprofessor: – Ikke lett for Wara å vende tilbake som justisminister

Jusprofessor Mads Andenæs mener advokat John Christian Elden gjør det vanskelig for Tor Mikkel Wara å komme tilbake som justisminister.

Bakgrunnen er at John Christian Elden uttalte seg om saken der hans klient, og justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, ble siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

På drøye tre måneder har det vært fem kjente tilfeller av alvorlige trusler og hærverk rettet mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

På TV 2 fredag ble Elden spurt om Wara støtter samboerens forklaring.

– De er helt på linje. Hun mener PST har tatt letteste utvei, og sagt til henne at hun er mistenkt fordi ett av kameraene var ute av drift da den siste brannen fant sted. PST har da behendig glemt at hun hadde varslet om det tidligere, skrev Elden til TV 2.

Videre meddelte Elden at Wara fullt ut støttet sin samboer.

Dette har fått den erfarne professoren i privatrett ved juridiske fakultet i Oslo, Mads Andenæs, til å reagere.

– Det var svært uheldig for Waras del. Selv om Elden ikke representerer Wara i denne saken, har han snakket den permitterte justisministeren inn i skyldspørsmålet. Det vil ikke gjøre det lett for Wara å vende tilbake som justisminister senere, fordi han da har tatt direkte stilling i en pågående straffesak, sier Andenæs til VG.

Han mener også at et innlegg som Wara skrev i Aftenposten i januar, om Black Box-teateret, er problematisk i lys av prinsippet om maktfordeling, og at påtalemyndigheten skal være uavhengig av politisk overstyring.

– Det er trist, for Wara har etter min mening vært den beste justisministeren vi har hatt på mange år, sier professoren.

– Men både Wara, statsministeren og flere politikere på Stortinget har i denne saken opptrådt som en fagforening for seg selv og sine egeninteresser. De har uttalt seg om en teaterforestilling som var anmeldt til politiet. De har forsvart og beskyttet politikerstandens interesser, sier Andenæs.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden forsvarer Waras samboer. Her i retten i Jensen-saken. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Helt uenig

John Christian Elden er helt uenig.

– Wara er ikke kjent med hennes politiforklaring og mener intet om denne eller etterforskningen, men i relasjon til det spørsmål jeg fikk om det var motstrid mellom de to, ut fra at han kontaktet meg på vegne av samboeren, sier jeg at det er jeg ikke kjent med eller «de er her helt på linje» da begge er fornærmet i samme straffesak, skriver Elden til VG lørdag.

Lørdag ettermiddag diskuterte han sitatene med flere på Twitter.

– (...) Han støtter opp om sin samboer som er siktet i en straffesak, uten å ha noen mening eller oppfatning av selve straffesaken mot henne som han heller ikke er kjent med. Slik som en ektefelle normalt gjør, skriver Elden på Twitter.

– Ikke problematisk

Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er enig i Eldens vurdering om at Wara må få støtte sin samboer, ifølge Dagsavisen.

På spørsmål om Wara kan forsvare sin samboer uten at det får konsekvenser for hans stilling som statsråd, svarer Smith følgende:

– Rent juridisk ser jeg ingenting problematisk i dette. Saken etterforskes uavhengig av hva statsråden måtte mene som privatperson. Det kan oppstå habilitetsvansker om han senere kommer tilbake som statsråd, men det finnes det rutiner for. Jeg skal ikke uttale meg om det politiske, men juridisk er det ingenting i veien for at han kan forsvare sin samboer i denne saken, og fortsatt komme tilbake, sier Smith til avisen.

TALER: Erna Solberg fra talerstolen under Høyres landsmøte lørdag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Høyst upassende

Professor Andenæs retter også kritikk mot statsminister Erna Solberg som han mener ikke burde uttale seg bredt i saken.

– Dette engasjementet har vært høyst upassende, og det gjelder også statsministeren. Man kan ikke se helt bort fra at statsadvokaten har opplevd politisk press for å gjenoppta en sak som politiet helt korrekt hadde henlagt. Den beslutningen har skadet påtalemyndighetens renommé, men Oslo tingrett stoppet helt korrekt begjæringen om ransakelse og tvangsmidler, som var fullstendig uforholdsmessig, sier Andenæs.

Professoren har selv sett den omstridte forestillingen på Black Box Teater.

– Det eneste man kan se er husfasader, ingen personer. Det er ingen krenkelse av privatlivets fred, sier Andenæs.

– Øker belastningene

Statsminister Erna Solberg tar ingen selvkritikk.

– Jeg har ikke angrepet ytringsfriheten; jeg har gitt betraktninger av den belastningen en familie kan oppleve når de blir dratt inn i kunsten på den måten. Det er med på å øke belastningene det er å være politiker og det med de tåle å høre.

– Andenæs sier det bare var en husvegg som ble vist?

– Summen av metodebruken deres ga et større fokus enn det.

Hun er knallhard avvisende til at politisk press kan ha utløst politietterforskning og siktelse mot de ansvarlige for forestillingen.

– Jeg synes det er rart at en jurist, selv om det bare er en indirekte spekulasjon, skal ha antydet at politiet har vært utsatt for politisk press. Det er og skal være vanntette skott mellom politikk og politi, sier Solberg.

