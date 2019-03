STERKE INNTRYKK: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa det var en sterk opplevelse å se hvor dramaene hadde utspilt seg havarinatten 8. november i fjor. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Forsvarsministeren om KNM «Helge Ingstad»: – Ser verre ut enn jeg hadde trodd

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H) fikk tirsdag se innsiden av den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad».

Det er første gang forsvarsministeren var om bord i skipet etter havariet.

Han beskriver det som en tøff opplevelse å bevege seg gjennom det havarerte skipet.

– Det er særlig kombinasjonen av de historiene mannskapet fortalte meg om hva de hadde opplevd, og at jeg nå får se hvor dette skjedde, som ga en sterk opplevelse, sa ministeren.

VÅTT OG ILLELUKTENDE: Det er vått over alt, og ille luktende om bord på KNM «Helge Ingstad» Foto: Jakob Østheim

Imponert

Han kan ikke gi noen hint eller signaler om fregattens videre skjebne.

– Det er tatt ut mellom 1500 og 2000 komponenter fra skipet, med tanke på å bevare disse. Det er et imponerende program som er iverksatt. Og det er svært kostbare deler som forsøkes reddet.

– Hva med fregattens fremtid?

– Det vet jeg ikke noe om. Vi har ett arbeid i gang med å vurdere skipet og økonomien i å bevare det – og de vil trolig være klare med sitt arbeid sent i vår, sier forsvarsministeren.

Fire måneder

Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS tidlig om morgenen 8. november ved Stureterminalen i Hordaland. Fregatten ble påført en stor flenge i skroget og fylt med vann. Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land, men sank like ved land og ble liggende nesten helt under vann. Vanskelige værforhold har bidratt til at hevingen har blitt utsatt flere ganger.

KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011. Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.