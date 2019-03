Julius forgiftet med narkotika: – Det var alvorlig

Sjimpansen Julius ble alvorlig syk i vinterferien etter at å ha drukket innholdet i en plastflaske som ble kastet inn til ham. Dyreparken mistenker at det er gjort av publikum.

– Det går bra med ham nå, men det var alvorlig for ham en periode. Han er nå tilbake i flokken. Han påførte seg selv bittskader i armen, sier kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, Anniken Bjørn Schjøtt, til VG.

– Det vi vet om hendelsesforløp er at noen kastet en flaske inn på området hvor han er. Han har sannsynligvis drukket av den.

– Vi er sjokkert

Dyreparken hadde lagt merke til at Julius, som fyller 40 år i år, begynte å oppføre seg rart.

Det var ikke mulig å få kontakt med ham, og han begynte å bite seg i den ene armen – så mye at han fikk et stort sår. Han ble lagt i narkose, og såret ble sjekket og sydd. Julius fortsatte imidlertid å bite seg selv, og ble lagt i narkose igjen.

Først etter han våknet fra denne, begynte han å oppføre seg som Julius igjen, skriver Dyreparken.

FEIRER BURSDAG: Julius feiret 27-årsdag med gaver, brus og kake i 2006. 2. juledag i år fylles kjendis-sjimpansen 40 år. Foto: Nicolai Prebensen

Blodprøver og urinprøver ble sendt til analyse ved St. Olavs hospital i Trondheim. Endelig svar på prøvene bekreftet at det var narkotika i blodet.

– Vi er sjokkert. Dette kunne ha gått mye verre, og det kunne like godt ha tatt livet av Julius, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg og legger til:

– Det er fryktelig at noen kan få seg til å gjøre noe sånt.

Mistenker publikum

Flasken er levert til politiet for å lete etter spor.

– Jeg kan ikke si noe om stoffet etter anbefaling fra politiet, sier Schjøtt.

En familie skal ha sett at noe ble kastet inn til Julius, og tok deretter kontakt med dyrepasserne.

– Vi håper flere vitner melder seg, sier Schjøtt.

Dyreparken har gått gjennom alle overvåkningskameraer fra den aktuelle dagen, men kan ikke opplyse om det er noen mistenkte i saken.

– Men det er mistanke om at det er gjort av publikum, opplyser Schjøtt.

Til VGTV sier veterinær Ølberg at han er oppgitt over at noen kan finne på å gjøre noe sånt mot et dyr.

– Det kunne tatt livet av Julius i verste fall. Jeg er overrasket over at noen kan få seg til å gjøre noe sånt, sier Ølberg.

Overvåkningskameraet som er vendt mot sjimpansene viser at Julius på ett tidspunkt 21. februar går ut av bildet, før han vender tilbake med en plastflaske, opplyser Dyreparken. Julius er den eneste av sjimpansene som klarer å skru opp en skrukork, og han har drukket brus fra flasker flere ganger før.

I 2016 fikk besøkende i parken et spesielt møte med Julius:

Veterinæren forteller at Julius nå oppfører seg normalt igjen.

– Nå er han i fin form, han er tilbake til den normale Julius og

går sammen med de andre sjimpansene, sier Øhlberg til VG.

