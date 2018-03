STRIDSSPØRSMÅL: Rødt-leder Bjørnar Moxnes på talerstolen torsdag, da Stortinget vedtok norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer. Saken har skapt stort engasjement. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ap-ordførere frykter krisevalg

NTB

Publisert: 23.03.18 08:05

2018-03-23

Flere Ap-ordførere frykter krisevalg etter at partiet var med på å banke gjennom tilslutningen til EUs energibyrå Acer i Stortinget.

Blant dem er ordfører i Farsund Arnt Abrahamsen, en av mange i partiet som har vært kritiske til Acer.

– Dette er en veldig dårlig innledning til valgkampen 2019. Vi har en stortingsgruppe som totalt ignorer den meningen som er ute i distriktet, ute i partiet og i industrimiljøene, sier han til Klassekampen.

Abrahamsen er oppgitt over situasjonen og sier til avisen at han tror halvparten av partiets to hundre ordførerne fort kan bli borte.

Også ordfører i Gildeskål, Petter Jørgen Pedersen, reagerer. Han tror Senterpartiet kan ta velgere fra partiet, og er ikke nådig med Aps stortingsgruppe.

– Befolkningen ser på nyhetssendingen at det eneste som foregår på Stortinget er krangel om småtteri og tull og vas. De ser ikke de store linjene, og vi som har ytret oss mot Acer får ikke engang en plausibel forklaring på hvorfor de må̊ innføre dette nå̊, sier han.

Men Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl og Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid tror det kun vil ha en negativ effekt på kort sikt.

– Det kan hende man taper noen velgere i distriktet rundt en sånn sak. Samtidig har Ap fått igjennom viktige krav i saken i Stortinget som teller positivt, sier Lægreid.