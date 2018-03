ALVORLIG TILTALE: Den 46 år gamle moren er tiltalt for grov omsorgssvikt. Foto: HARALD HENDEN/VG

Familiemedlemmer vitnet i Valdres-saken: – Aldri i mine tanker at Angelica var i livsfare

Publisert: 19.03.18 17:57

INNENRIKS 2018-03-19T16:57:27Z

GJØVIK (VG) Familiemedlemmer av den tiltalte kvinnen tegnet i retten et bilde av en mor med stor omsorgsevne, og fortalte at de ble svært overrasket da den 46 år gamle kvinnen ble siktet i saken.

Den 46 år gamle er moren er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica, som døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling, på familiens hytte nyttårsaften 2015.

Da hun døde veide 13-åringen 21,7 kilo og hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på 8,8.

Da Angelica døde hadde hun og den tiltalte moren bodd alene på familiehytta på Beitostølen siden oktober samme år.

I rettssaken mot kvinnen, som nå pågår i Gjøvik tingrett, forsøker aktoratet og forsvarere å finne svar på hva som skjedde i perioden de to var sammen på hytta, og samtidig kartlegge hvorvidt de hadde kontakt med det offentlige og øvrig familie i den aktuelle perioden.

Den tiltaltes søster avga mandag forklaring for retten, og beskrev søsteren som en person med «stor omsorg» for familien, og forklarte at hun sist så niesen Angelica i slutten av august samme år.

Hun sier at familien visste godt at Angelica var syk, men at hun «så godt ut» den siste gangen hun så henne i forbindelse med en familiebursdag:

– Vi visste jo at Angelica var syk, det var ingen som fornektet det. Men hun ble alltid bedre om sommeren sammen med familien. De var mye på hytta for hun trivdes så godt der. Sist jeg så henne var kanskje i slutten av august. Jeg husker jeg tenkte at hun var blid og fornøyd, og at hun så godt ut, forklarte kvinnen i retten.

På spørsmål fra forsvarer Ann Turid Bugge om hun noen gang tenkte at 13-åringen kunne dø under oppholdet på Beitostølen svarte kvinnen at hun aldri var bekymret for Angelicas helse.

– Jeg benekter ikke at hun var syk – jeg tenkte først og fremst at det var fint hvis hun kunne finne en skole hun kunne trives på og et godt sosialt miljø. Det var aldri i mine tanker at Angelica var i livsfare, sa søsteren i retten.

Et annet vitne fra kvinnens utvidede familie vitnet også i retten mandag, og sa at han ble veldig overrasket da 46-åringen først ble siktet i saken:

– Jeg tenkte det måtte være feil. Det skjønte jeg ikke i det hele tatt, svarte mannen i retten.

Også den tiltalte kvinnens mor forklarte seg for retten mandag, men det ble lagt ned referatforbud etter at den tiltalte kvinnens forsvarer ba om det. Det innebærer at pressen ikke har anledning til å referere fra kvinnens forklaring.

Tiltaltes far var også satt opp som vitne mandag, men har levert sykmelding og vil derfor ikke forklare seg for retten.

Den tiltalte kvinnen har tidligere bare forklart seg delvis om de tre månedene hun tilbrakte med datteren på familiehytta før 13-åringen døde av avmagring i innledende avhør.

Tidligere i rettssaken er det derfor blitt avspilt og lest opp fra 46-åringens tidlige avhør hos politiet, samt kvinnens rettslige forklaring fra fengslingsmøtet i januar 2016.

Der hevder kvinnen at datteren ble mobbet, og at skolene sviktet , noe som førte til at tiltalte bestemte at de skulle flytte til hytta på Beitostølen for å gi hjemmeundervisning.

Hun fortalte videre at datteren ville klare å bli frisk på egen hånd, og at 13-åringen truet med å skade seg selv om hun ble innlagt.

I retten mandag vitnet også kripos -analytiker Randi Tveit. Hun har analysert en stor mengde mobiltrafikk, deriblant et hundretalls tekstmeldinger, mellom den tiltalte kvinnen og datteren i perioden hvor de to befant seg på hytta på Beitostølen.

I flere av tekstmeldingene som ble lest opp i retten fremstår det som den tiltalte moren og datteren krangler om mat. Aktor Arne Ingvald Dymbe stilte spørsmål ved en melding-korrespondanse mellom de to den 29. desember, altså to dager før 13-åringen døde.

– Det står noe om «fem dager». Kan du si noe om hva det snakkes om her, spurte Dymbe:

– Det kan synes som det er gjort en form for avtale mellom tiltalte og Angelica om at hun ikke skulle spise på fem dager. De ble først enige om tre uker, så en uke og så bare fem dager, forklarte Kripos-analytikeren i retten.

Tidligere i rettssaken er det kommet frem at den tiltalte kvinnen og datteren sendte over 10.000 melder med hverandre i 2015 .

I retten vitnet to andre personer fra den tiltalte kvinnens utvidede familie. Også de beskrev den tiltalte kvinnen som en god mor som kjempet for at datteren skulle få den hjelpen hun hadde krav på i helsevesenet.

Forsvarer Ann Turid Bugge viste til at det ene familiemedlemmet i avhør har uttalt at han trodde siktede ville ha trosset Angelicas ønske om innleggelse hvis hun visste hvor alvorlig syk hun var.

På spørsmål om han fortsatt har samme synspunkt svarte familiemedlemmet «ja».

I avhør har den tiltalte kvinnen tidligere fortalt at datteren fikk henne til å love at hun ikke skulle kontakte sykehus eller lege, og at hun ønsket å bli frisk på egen hånd på hytta.

Rettsmedisiner Arne Stray Pedersen har tidligere redegjort for den rettsmedisinske sakkyndigrapporten av avdøde, og sagt at selv om 31. desember er anslått som dødsdato kan han ikke utelukke at dødstidspunktet var dagen før.

Han uttalte i retten at det er usikkerhet rundt dødstidspunktet fordi avdøde var så avmagret, men sier det er mulig 13-åringen har vært sengeliggende over lang tid.

Rettssaken er berammet til og med 5. april i Valdres tingrett, men av plasshensyn føres saken i Gjøvik tingrett.

Strafferammen er 15 års fengsel.