VIL IKKE SVARE: Erna Solberg vil bare svare på spørsmål om kabinettspørsmål i Stortinget. Foto: Hansen, Frode

Erna Solberg vil ikke svare på om regjeringen går av

Publisert: 16.03.18 12:41 Oppdatert: 16.03.18 13:26

Om mistilliten mot Sylvi Listhaug (Frp) får flertall, må Erna Solberg ta stilling om hun vil stå bak justisministeren og stille kabinettspørsmål på vegne av hele regjeringen. Hun sier til VG at det er et spørsmål hun bare vil svare Stortinget på.

En nedstemt Listhaug måtte fire ganger gå opp på talerstolen på stortinget, og til slutt legge seg paddeflat og beklage for sitt terrorinnlegg om Arbeiderpartiet . Unnskyldningen ble ikke godt mottatt.

Nå har Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG stilt seg bak et mistillitsforslag mot regjeringen. Krf har ikke bestemt seg. De har innkalt til et hastemøte på mandag.

Om Krf gir mistillitsforslaget flertall, må Erna Solberg velge mellom regjeringen, og Sylvi Listhaug. Hun kan enten velge å stille seg bak listhaug og stille et kabinettspørsmål, eller la Listhaug gå av og sitte uten henne.

Mulig regjeringskrise

Statsminister Erna Solberg (H) vil bare svare Stortinget på om hele regjeringen stiller seg bak justisminister Sylvi Listhaug (Frp), skriver hun i en melding til VG.

Det betyr at hun ikke vil svare på om hun vil stille kabinettspørsmål og at hele regjeringen dermed går av hvis det blir flertall for mistillit mot Listhaug:

Fakta Hva er kabinettsspørsmål? * Når en regjering stiller kabinettsspørsmål sier den at dersom vi ikke får flertall for vårt forslag, går vi av. * Hvis Erna Solberg sier at regjeringen vil gå av dersom ikke Stortinget støtter Sylvi Listhaug som justisminister, stiller hun kabinettsspørsmål. Det vil si at regjeringen stiller seg bak statsråden. * Det er bare statsministeren som kan stille kabinettsspørsmål.

– I går gjentok Jan Tore Sanner på regjeringens vegne regjeringens unnskyldning fra Stortingets talerstol. Sylvi Listhaug har også selv gitt en uforbeholden unnskyldning og Stortinget har vedtatt kritikk. Spørsmålet om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag besvarer jeg bare i Stortinget, skriver statsminister Erna Solberg i meldingen til VG.

– Du vil ikke svare på om du vil stille kabinettsspørsmål?

– Det besvarer jeg bare i Stortinget, skriver hun til VG.

Listhaug fikk massiv kritikk da hun la ut et bilde av væpnede krigere med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Men det var beklagelsen i Stortinget torsdag som fikk Arbeiderpartiet til å bestemme seg for å ikke bare stemme for sterk kritikk av justisministeren , men også stille seg bak et mistillitsforslag mot Rødt fremmet.

Under et besøk i Alta fastholder Solberg overfor TV 2 at hun har tillit til Listhaug, skriver NTB.

– Ja, det har jeg selvfølgelig, lyder statsministerens svar.

– Krf er i en svært presset situasjon

KrF kan avgjøre om mistillitsforslaget får flertall i Stortinget. De har i morgentimene fredag møttes på Stortinget, men Knut Arild Hareide sier til VG at han ikke har noe å melde ennå.

Valgforsker Svein Tauastad ved Universitetet i Stavanger sier til VG at det kan være begynnelsen på slutten på det borgerlige samarbeidet om mistillitsforslaget får flertall i Stortinget.

– Hvis Solberg fortsetter uten Listhaug kan Siv Jensen si at Frp ikke vil være med lenger. Hvis ikke vil dette sannsynligvis bety indre bråk i Frp som gjør at regjeringen kan gå i oppløsning, sier han.

Velger Solberg å stille seg bak Listhaug og stille kabinettspørsmål, vil det bety at hun sier at regjeringen går av om mistillitsforslaget får flertall. Tauastad sier at presset på Krf, som allerede er i en svært presset situasjon, vil øke.

– På den ene siden kan de bli Sylvi Listhaugs redningsmenn. På den andre siden kan de bli partiet som feller den borgerlige regjeringen. Det er klart at dette er en alvorlig situasjon.

Partileder Hareide har innrømmet torsdag kveld at Listhaugs opptreden i Stortinget svekket Krfs tillit til henne. Krf stilte seg bak å vedta sterk kritikk mot justisministeren, men har altså ikke bestemt seg om mistillit.

– Når vi vet hvor alvorlig et mistillitsforslag er så må Krf vurdere alle sider av det, sa han torsdag kveld.