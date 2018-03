MONSTERFISK: Det tok under to timer fra Christian Durup fikk den første storfisken, før den andre bet på. Foto: Christian Durup/Privat

Fikk to monsterfisk på under to timer

Publisert: 11.03.18 23:29

Christian Durup fra Sydsjælland i Danmark fikk seg en skikkelig overraskelse under fisketuren i Nord-Norge.

– Vi har hatt bra fiske med mye fin fisk denne turen, men nå toppet det seg virkelig. Først fikk jeg en skrei på fantastiske 37,5 kilo, men bare halvannen time gikk det på en enda større. Denne veide hele 44 kilo, og er uten tvil mitt livs beste fisk. I alle fall inntil videre, sier Christian Durup til fiskenettsiden Hooked , som også var de første til å omtale storfiskene.

Det var under en fisketur til Sørøya i Finnmark at Durup fanget storfisken. Skal vi tro Hooked er den største av de to fiskene intet mindre enn en norgesrekord. Den forrige rekorden ble angivelig satt i 2012, da sportsfiskeren Morten Hvam fikk en torsk på 41,72 kilo.

Den største fisken Durup fanget var også, med sine 150 centimeter lang, og dermed én centimeter lenger enn fisken til Hvam.

Videre skriver Hooked at det hvert år tas mange torsk på over 30 kilo, men at det tilhører sjeldenhetene for torsk å bikke 40 kilo, slik som Durups monsterfisk gjorde.