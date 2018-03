PILENE PEKER OPPOVER: NATO-sjef Jens Stoltenberg i Oslo i januar, sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Tore Kristiansen

NATO: Norge brukte mer på forsvar i fjor. Men nå faller tallene igjen.

Publisert: 15.03.18 12:49 Oppdatert: 15.03.18 13:03

2018-03-15

BRUSSEL (VG) Norge brukte 1,62 prosent av BNP til forsvar i 2017, viser NATOs offisielle statistikk som generalsekretær Jens Stoltenberg publiserer nå. Men regjeringens egne prognoser viser at andelen vil falle fram mot 2024.

Bare fem medlemsland klarte to-prosent-målet i fjor: USA, Hellas, Storbritannia, Estland og Polen.

Norge rykker opp fra plass nummer 11 til 10. plassen på NATOs ranking. Forsvarsbudsjettet vokste med 7,5 prosent fra 2016 til 2017, viser NATOs fasit.

17 milliarder bak streken

Men det norske forsvarsbudsjettet bruker fortsatt omlag 16 milliarder kroner mindre enn den røde streken, to-prosentmålet, skulle tilsi. Dette er målet som alle NATO-landene har erklært at de skal strekke seg mot innen 2024.

– Alliansen er godt tilpasset til å møte sikkerhets-utfordringene slik verden ser ut nå. Men fremgangen må fortsette, skriver Stoltenberg i NATOs årsmelding for 2017.

Nest mest pr innbygger

I Det hvite hus i januar fortalte statsminister Erna Solberg til president Donald Trump at Norge er blant landene i NATO som bruker mest penger på forsvar pr. innbygger.

NATOs årsmelding viser at statsministeren har sine ord i behold: Bare Luxembourg bruker mer pr. innbygger. Norge bruker 91.400 dollar pr. innbygger på forsvar.

USA, som bruker 3,57 prosent av BNP på forsvar, bruker til sammenligning 53.100 dollar pr. innbygger på sitt militære budsjett.

Gal retning

Men Norge har nå trolig nådd toppen innenfor den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret. VG meldte i januar at regjeringens egne tall tyder på at andelen faller allerede i nå i 2018, til 1,56 prosent av BNP.

Deretter vil andelen falle videre til om lag 1,5 prosent i 2020, og ligge på det nivået fram mot 2024.

Trump stirrer på to prosent

USAs president Donald Trump har hatt knallhardt fokus på NATO-landenes byrdefordeling, og har truet med å moderere sine forpliktelser overfor land som ikke betaler selv for sitt forsvar.

Men da Trump tok imot Solberg i januar, kom det ingen kritikk mot Norge, i alle fall ikke på deres felles pressekonferanse:

«Norge er en god kunde, alliert og venn», sa Trump.

– Vi har rapportert inn det som ligger i Forsvarets langtidsplan fra 2016 og i landmaktplanen fra 2017. Det er de løftene som Stortinget har godkjent. I så måte leverer vi det vi har forpliktet oss til. Etter 2020 kommer en ny langtidsplan. Men vi fastholder at målet på sikt er å nærme oss to prosent av BNP, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG i februar.

Norge investerer imidlertid langt mer i forsvarsmateriell enn mange andre NATO-land. NATOs felles mål er 20 prosent, men Norge investerte i 2017 25,5 prosent av forsvarsbudsjettet i materiell. Det plasserer Norge på syvende plass på NATOs ranking,