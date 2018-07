Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bergensartist tiltalt for sexutpressing

NTB

Publisert: 17.07.18 21:41

En artist fra Bergen i 20-årene er tiltalt for ha lurt en jevnaldrende mann på et chattenettsted ved å gi seg ut for å være 15 år gamle «Miriam».

Etter at samtalen med seksualisert innhold var over, skal artisten ha tatt vare på loggen og tatt kontakt med den andre mannen flere ganger. Han skal ha forlangt 20.000 kroner, ellers ville han spre innholdet i chatten til andre, skriver Bergensavisen .

Ifølge tiltalen uttalte han blant annet at han ellers ville ta «Miriam» med til politiet og anmelde forholdet. Den andre mannen gikk i stedet selv til politiet. De kunne snart avdekke at «Miriam» ikke eksisterte og at han var blitt lurt i en felle.

Artisten har gjort seg bemerket i Bergens musikkmiljø som en fremadstormende artist, der han blant annet har samarbeidet med kjente navn innen sin sjanger, ifølge Bergensavisen.

Rettssaken mot ham kommer opp i Bergen tingrett 27. august. Det er satt av en dag til behandlingen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple.