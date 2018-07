DØMT FOR SVINDEL: kvinne dømt til fengsel flere grove og simple bedragerier, dokumentforfalskning, posttyveri og misbruk av elektronisk ID. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kvinne dømt til fengsel for å ha svindlet svigerforeldrene

NTB

Publisert: 19.07.18 10:44

INNENRIKS 2018-07-19T08:44:50Z

En 33 år gammel kvinne er i Aust-Agder tingrett dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha svindlet sine svigerforeldre og forsøkt å lure en rekke banker.

Kvinnen erkjente straffskyld på samtlige punkter da rettssaken gikk i slutten av juni, skriver Agderposten .

Hun er nå dømt for åtte grove bedragerier, to forsøk på grovt bedrageri, ti simple bedragerier, to forsøk på simpelt bedrageri, flere tilfeller av dokumentforfalskning, posttyverier og misbruk av elektronisk ID.

Allerede i 2015 ble arendalskvinnen dømt til ni måneders fengsel for å ha forfalsket sin svigermors signatur på en kjøpekontrakt for et hus. Etter denne dommen henvendte kvinnen seg til en person som hadde kjøpt huset hun selv ønsket, og tilbød seg å kjøpe det for 100.000 kroner mer – 1,7 millioner kroner. Hun fikk ja, men manglet penger og fant ut at hun kunne bruke svigerfarens kodebrikke til å søke om lån i hans navn.

Totalt mener politiet at kvinnen søkte om 2,8 millioner kroner i lån i ulike banker over hele landet. Noen av lånesøknadene ble stanset, mens andre ble utbetalt. I tillegg kommer svindelen av svigermoren fra 2015 på 1,6 millioner kroner.

I tillegg til fengselsstraffen er kvinnen dømt til å tilbakebetale svigerfaren om lag 1,5 millioner kroner.

Det er ikke kjent om kvinnen vil anke dommen.