I NORGE: Forsvarsminister James Mattis er lørdag i Norge for møter. Her under en pressekonferanse med Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: POOL / X80003

Mattis: Takker for omstridt stasjonering av amerikanske soldater på norsk jord

Publisert: 14.07.18 12:11

Den amerikanske forsvarsministeren James N. Mattis er i Norge for å vise sin takknemlighet for jobben Norge gjør som nær alliert.

– I USA tar vi ikke for gitt det sterke båndet vi har med Norge, sier James N. Mattis.

I et pressemøte i Forsvarsdepartementets lokaler benyttet Mattis muligheten til å takke for muligheten amerikanske soldater nå har til å trene på norsk jord. Stasjoneringen av soldater på Værnes og i Troms har vært svært omstridt i Norge.

– Jeg setter pris på Norges fleksibilitet som lar amerikanske soldater være på rotasjon i Norge for vår trening på operasjoner i kaldt vært, sier James N. Mattis.

Den amerikanske forsvarsministeren har kun hatt et kort møte med den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen, før de møtte pressen lørdag. Men det er tydelig at stasjoneringen av amerikanske soldater er høyt på agendaen, da begge ministrene brukte tid på temaet.

– Vi er glad for at amerikanske soldater er på norsk jord, det styrker det norske forsvaret, sier Frank Bakke-Jensen

Nato er sterkere enn for ett år siden

Utover dagen skal de ha flere møter om forholdet mellom landene, og deriblant militær tilstedeværelse i nordområdene. Forsvarsministeren skal også møte utenriksminister Ine Eriksen Søreide i løpet av sitt besøk i Norge. Mattis mener Nato-toppmøtet denne uken har styrket alliansen.

– Nato står sterke i dag enn for en måned siden, og Nato står sterkere nå enn for ett år siden, sier Mattis.

Både Bakke-Jensen og Mattis var opptatt av forpliktelsen til Nato, og Bakke-Jensen understreket at Norge innen 2021 vil nå målet om at to prosent av BNP skal gå til forsvaret.

– Det betyr ikke at vi venter med å nå målet, vi vil investere tungt fremover, sier Bakke-Jensen.

Han nevnte blant annet investeringene i F-35-flyene og nye ubåter. Bakke-Jensen var heller ikke redd for å skryte av Norges forsvarsjobb i nord.

– Norge er Nato i nord og jeg mener arbeidet vi gjør på etterretning og dialog ikke bare er viktig for Norge, det er også viktig for USA, sier Bakke-Jensen.

James N. Mattis beklaget at han ikke har vært i Norge for å takke for landets bidrag som nær alliert, og ga uttrykk for at det ikke blir mindre viktig fremover.

– Vi vil fortsette å jobbe for å styrke vårt forhold både som allierte og folk til folk-samarbeidet. Vårt mål må hele tiden være å beholde tilliten som er mellom oss, sier Mattis, som er USAs 26. forsvarsminister.