TATT: Mannen i slutten av 30-årene ble pågrepet på Gardermoen sist onsdag. Foto: SKJERMDUMP

Sjøvegan-siktet: Forsøkte å rane eldre dame – utvist fra Norge

Publisert: 22.06.18 13:44 Oppdatert: 22.06.18 15:33

INNENRIKS 2018-06-22T11:44:01Z

Mannen som er siktet for å ha drept Marie-Louise Bendiktsen i 1998, kom til Norge som tenåring og fikk opphold på humanitært grunnlag. Han er domfelt en rekke ganger.

I 2008–2009 ble han dømt for forsøk på ran mot en eldre dame, grovt bedrageri og dokumentfalsk, noe som igjen førte til at det ble opprettet en utvisningssak mot mannen.

Han skal ifølge utvisningsvedtaket ha vært dårlig integrert i Norge og heller ikke vært særlig aktiv i arbeidslivet.

Han skal den siste tiden ha oppholdt seg i hjemlandet, men reiste tilbake til Oslo 20. juni. På Oslo lufthavn Gardermoen ble han pågrepet av norsk politi og deretter fraktet til Tromsø hvor han blir avhørt om det 20 år gamle drapet.

Mannen i slutten av 30-årene er siktet for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i slutten av juli 1998. I tillegg mener politiet at han tente på huset for å fjerne bevis. Han nekter straffskyld.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker i Nord-Troms tingrett.

Domfelt minst tre ganger tidligere

Den drapssiktede mannen er domfelt minst tre ganger i Norge. På begynnelsen av 2000 tallet ble han dømt til to ukers fengsel etter at han urettmessig mottok over 15.000 kroner i dagpenger fra Aetat.

Noen år senere ble han dømt på nytt i en domstol på Østlandet. Denne gangen lød dommen på 120 timers samfunnsstraff for et grovt tyveri, to simple bedragerier, fire simple tyverier og en legemsfornærmelse.

Disse forholdene skjedde i perioden 2003-2004. I dommen ble det lagt vekt på at han hadde jobb, et stabilt familieliv og at han hadde kommet ut av en tidligere spilleavhengighet.

Ranet gammel dame

Om høsten 2007 ventet en ny runde i retten for den nå drapssiktede mannen. Ifølge dommen, forsøkte han å rane en eldre dame på et kjøpesenter på Østlandet. Ransforsøket førte blant annet til at den eldre kvinnen ble påført brudd i foten og fingeren.

I den samme straffesaken ble han også dømt for medvirkning til grovt bedrageri av over 200.000 kroner i forbindelse med refinansiering av et lån, samt dokumentforfalskning.

Ble utvist

Dommen på åtte måneder fengsel ble først avsonet i perioden mai til oktober 2009.

Én måned før denne soningen, fikk den utenlandske mannen et brev fra politiet hvor han ble opplyst om at Utlendingsdirektoratet (UDI) varslet en utvisningssak mot ham.

Den drapssiktede mannen motsatte seg utvisningen, men tapte saken mot staten. Han ble derfor utvist fra Norge i to år.