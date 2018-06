STØTTER: Vi må fjerne det økonomiske grunnlaget for organisert kriminalitet ved å prøve ut statlig salg av cannabis, mener Oslos varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Varaordføreren i Oslo vil ha statlig hasj-salg

NTB

Publisert: 22.06.18 04:19

Arbeiderpartiet bør støtte regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner, sier Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap).

– Vi må fjerne det økonomiske grunnlaget for organisert kriminalitet. I dag gir vi dem et marked de kan bruke til å bygge seg opp, sier Gunaratnam til Klassekampen.

Varaordføreren ser i første omgang for seg en prøveordning og mener vi bør lære av andre land som har prøvd og lyktes med statlig salg.

Allerede i 2008 anslo SSB at cannabissalg alene sto for 400 millioner kroner på landsbasis. Vekst i gjengkriminalitet og grov gjengvold i Oslo har blåst nytt liv i debatten om statlig salg av cannabis.

Oslo Ap behandlet for første gang et forslag om statlig salg av cannabis på årsmøtet i mars 2018. To tredeler av delegatene stemte nei. Gunaratnam mener utviklingen i Oslo viser at det trengs en ny debatt om spørsmålet

– Jeg stemte for legalisering, men vårt formelle standpunkt er at vi er imot. Det er jeg lojal til, men det er grunnleggende for sosialdemokratisk tenkning at når du får ny kunnskap, må man endre politikken, sier Gunaratnam.