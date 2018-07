Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har nominert metoo-bevegelsen til Nobels fredspris. – Jeg tenker på hvordan en systematisk i krig og konflikt bruker voldtekt og misbruk av kvinner og barn som et bevisst våpen, blant annet for å demotivere fienden, sier Hauglie. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hauglie vil gi metoo-bevegelsen fredsprisen

NTB

Publisert: 02.07.18 08:22

INNENRIKS 2018-07-02T06:22:33Z

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har nominert metoo-bevegelsen til Nobels fredspris.

Hauglie sier til Dagsavisen at hun fikk ideen om å foreslå bevegelsen like før jul i fjor, og sendte da inn forslaget.

– Når jeg nominerer metoo til Nobels fredspris så er det ikke fordi jeg er så opptatt av den type trakassering som skjer på julebordet – som er alvorlig nok – jeg tenker på hvordan en systematisk i krig og konflikt bruker voldtekt og misbruk av kvinner og barn som et bevisst våpen, blant annet for å demotivere fienden, sier Hauglie.

Kvinner over hele verden begynte i fjor høst å stå fram med historier om seksuelle krenkelser i forbindelse med #metoo-kampanjen.

– Jeg håper en får større oppmerksomhet rundt hvordan seksuell vold blir brukt som maktmiddel mot kvinner, men også som strategisk våpen i krigføring. Så får vi se. Det er jo en del andre kandidater til den fredsprisen og.

Blant kandidatene er USAs president Donald Trump, etter at han gjennomførte et toppmøte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i juni.

– Får Trump prisen, inviterer jeg på gravøl for metoo, sier Hauglie, og viser til at under den amerikanske valgkampen i 2016 ble Trump anklaget for seksuell trakassering av flere kvinner.