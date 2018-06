SVARER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svarer onsdag på Kontroll- og konstitusjonskomiteens ni spørsmål om luftambulansekrisen. Foto: Annemor Larsen, VG

Høie svarer om luftambulanse-krisen: Innrømmer at anskaffelsene kunne vært gjort annerledes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie innrømmer i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen at anskaffelsen i luftambulanse-saken kunne vært gjort annerledes.

Den 12. juni sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med ni spørsmål knyttet til anbudsprosessen for ny ambulanseflytjeneste.

På komiteens spørsmål om Høie er enig med direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juells uttalelser om at anskaffelsesprosessen ikke kunne blitt gjort på noen annen måte, sier ministeren seg uenig.

– I denne konkrete anskaffelsen er det åpenbart ting som kunne vært gjort, skrevet og dokumentert annerledes. Det vil bestandig være sider ved en anskaffelsesprosess som kan forbedres, og det er viktig at man gjennomfører en evaluering i ettertid for å sikre seg læring til senere anskaffelsesprosesser:

– Jeg vil gi et oppdrag om at denne anbudsprosessen blir evaluert etter at beredskapsutfordringene som er oppstått er håndtert, skriver Høie i sitt svar.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) var den som fremmet Kontroll- og konstitusjonskomiteens spørsmål til Høie.

SV-politikeren mener det har gått lang tid før Høie har innrømmet at anskaffelsesprosessen kan ha hatt hull.

Han mener Høies svar er vage på flere punkter.

– På mange av spørsmålene vi har stilt har vi ikke fått ordentlige svar. Jeg kan ikke snakke på vegne av hele komiteen, men jeg vil tro at vi vil sende nye spørsmål til høsten. En sak hos kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke avsluttet før vi får skikkelige svar, sier Knag Fylkesnes.

Fakta om striden i luftambulansetjenesten: * Det svensk-britiske selskapet Babcock SAA vant i fjor anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet Lufttransport har kontrakt til å drive tjenesten fram til juli neste år når Babcock overtar. * Babcock har tilbudt alle piloter i Lufttransport jobb, men både piloter og teknikere er misfornøyd med betingelsene de ble tilbudt og er også kritiske til bemanningsnivået. * Forhandlinger mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart om lønns- og arbeidsvilkår for piloter i Babcock, brøt sammen i april. De ble i mai enige om å gjenoppta forhandlingene. De møttes fredag, mandag og tirsdag. Natt til onsdag kom de til enighet. * 13 piloter har sluttet i Lufttransport etter at selskapet tapte anbudet, og flere snuser på andre jobber. Det har gjort det vanskelig for selskapet å opprettholde normal drift og beredskap, og det regionale helseforetaket Helse Nord har måttet hente hjelp blant annet fra Forsvaret for å sikre beredskapen. * Politisk er det strid om det offentlige burde stilt krav om virksomhetsoverdragelse i forbindelse med anbudskonkurransen. Det ville betydd at selskapet som vant konkurransen, måtte overta de ansatte med i hovedsak de samme lønns- og arbeidsvilkårene som de har i dag. * Stortinget har pålagt regjeringen å «sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres». Det heter videre at det kan skje «gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte». * Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte 12. juni ni spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om anskaffelsesprosessen. * Natt til onsdag 20. juni kom partene til enighet i forhandlingene.

– Konkurrerende selskaper hadde krav på lønnsinformasjon

Den 24. mai avdekket VG hvordan selskapet Babcock, som vant anbudsrunden om luftambulansetjenesten, fikk innsyn i lønnskostnadene til den daværende konkurrenten Lufttransport AS.

Dette skjedde underveis i den omstridte anbudsrunden for å drifte ambulanseflyene.

Advokat og anbudsprosess-ekspert Marianne Dragstein uttalte da til VG at det virket problematisk at informasjonen ble utlevert – fordi slike opplysninger kan ha skapt ulike konkurransevilkår i en situasjon hvor det ikke var virksomhetsoverdragelse.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller spørsmål ved hvorfor Lufttransport AS ble pålagt å gi ut informasjon om lønn- og arbeidsvilkår.

Høie svarer at konkurrerende selskaper har krav på en slik overordnet lønnsinformasjon fra flyselskapene som har kontrakten.

– Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte i flyselskapet med eksisterende kontrakt krav på å bli tilbudt jobb og få med seg lønn og andre arbeidsbetingelser over til ny jobb hos nytt flyselskap i tjenesten. Konkurrerende selskap må derfor vite hvilket økonomisk ansvar de kan komme til å få ved deltagelse i konkurransen, skriver helseministeren.

Høie skriver at dersom slik informasjon ikke ble gitt, ville det vært et brudd på anskaffelsesregelverkets krav til likebehandling, og at informasjonsplikten ikke kun oppstår hvis det er 100 prosent sikkert at det vil bli en virksomhetsoverdragelse.

På spørsmålet om hvilke krav departementet stilte til risikovurdering ved operatørbytte, og hvordan en eventuell dialog om risikovurderingen er blitt gjennomført, svarer Høie at Helse- og omsorgsdepartementet ikke hadde en operativ rolle i anskaffelsen – og viser til Luftambulansetjenesten HF og de regionale helseforetakene.

Mener Telle ikke var inhabil

7. mai meldte Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF, seg inhabil i luftambulansekrisen .

Bakgrunnen var bindingene selskapet hun er administrerende direktør for, Bedriftskompetanse AS, har til Babcock.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller spørsmål ved om det fra departementets side ble sørget for at helseforetaket gjorde en vurdering av Telles habilitet i anskaffelsesprosessen.

Høie mener derimot at ikke har kommet frem noen opplysninger som tilsier at Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen – eller at hun har fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.

– I likhet med resten av styret i Helse Nord RHF, fikk hun informasjon etter at anbudet var avgjort. Det var Luftambulansetjenesten HF som gjennomførte anbudet, ikke Helse Nord RHF. Marianne Telle hadde ingen rolle i Luftambulansetjenesten HF, skriver Høie.