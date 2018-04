Tenåringer presser vestkantungdom for penger

Flere saker har dukket opp på vestkanten i Oslo det siste året hvor tenåringer presser ungdom for penger og kaller det «bøter».

Politiet i Oslo merker en økning i saker der en med trusler og ran ser en tendens til at ungdommer gir jevnaldrende «bøter», ifølge NRK .

– De kan si «du har fått en bot på 2000 kroner». Hvis du ikke betaler tar de mobilen din. Jeg har også opplevd saker der det trues med at «hvis du ikke slår til ham der, får du en bot», forteller politiadvokat Shaista Jabeen Abid som er blant to jurister med ansvar for sakene.

Denne uka pågår det en rettssak i Oslo tingrett hvor en gutt ble forsøkt ranet. Han fikk en tekstmelding hvor ungdommene krevde noen hundrelapper i bot. Da han nektet å betale doblet de beløpet og truet med å oppsøke ham på skolen. Neste dag ble han konfrontert i skolegården.

Da han spurte hvorfor han var bøtelagt, fikk han beskjed om at han «går rundt og leker deilig». Noe som for ham er et uttrykk for å tøffe seg, kle seg i dyre merkeklær, snakke ned andre, eller svare eplekjekt.

Tenåringen som sendte meldingene er tiltalt for ran og medvirkning til ran av fire ungdommer. Han har erkjent straffskyld i saken til skoleeleven.

