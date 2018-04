Bildet er fra et prospekt den fengselsdømte 69-åringen laget for selskapet RC Cruises Ltd, som skulle stå for byggingen av et cruiseskrip. Prosjektet var ifølge retten tilnærmet uten verdi. Foto: FAKSIMILE

69-åring dømt til fengsel for grovt bedrageri

Publisert: 17.04.18 19:27 Oppdatert: 17.04.18 19:48

En 69 år gammel mann solgte aksjer for millioner, med løfte om at selskapet hans skulle bygge et flytende kasino. Nå er han dømt til tre år og fire måneder i fengsel for grovt bedrageri.

Det var i Oslo tingrett at mannen, som for tiden er i varetekt i Halden fengsel, ble dømt for å ha lurt en rekke personer og foretak til å kjøpe aksjer fra selskapet sitt. I tillegg til fengselsstraff er mannen dømt til å betale i overkant av ni millioner kroner til diverse foretak og personer som skal ha blitt utsatt for bedrageriet.

Mannen er ikke ukjent for domstolene, og har tidligere blant annet byttet navn.

69-åringen har uriktig fremstilt seg selv som en velstående forretningsmann, og unnlatt å fortelle at cruise-prosjektet hans «ikke eksisterte eller var tilnærmet uten verdi», heter det i dommen.

Fikk ikke investorer

Dommen beskriver hvordan den tiltalte i 2003 utarbeidet planer om et cruise-prosjekt. Et vitne i saken, som skal ha bistått tiltalte med å realisere prosjektet, forklarer at han anslo at å bygge en slik «kasinobåt» ville koste om lag en milliard kroner, og at man var helt avhengig av en sterk investor som kunne gå inn med rundt 100 millioner dollar.

Tiltalte skal blant annet ha forsøkt å oppdrive sterke investorer i Asia og USA, dog uten hell.

Til tross for å mangle en sterk investor har 69-åringen altså fått med seg en rekke personer til å investere i selskapet sitt.

Retten slår også fast at de pengene mannen har mottatt fra investorer gikk til mannens private konto. Det fremgår av dommen at de investerte midlene i all hovedsak har gått med til å dekke tiltaltes og nærståendes private forbruk, og at pengene nå må anses som tapt.

Overrasket

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer, Erling O Lyngtveit fra advokatfirmaet Hjort. Han opplyser at mannen fremdeles mener seg uskyldig.

– Han er overrasket over dommen etter det som kom frem under hovedforhandlingen og vil anke, sier Lyngtveit.

Tiltalte har ifølge dommen forklart at prosjektet var i ferd med å bli løftet fra konseptfasen til en realisering. Dette blant annet ved hjelp av en investor som var villig til å gå inn med betydelige beløp. Han ønsket imidlertid ikke å navngi hvem denne investoren var.

Retten finner ikke denne forklaringen troverdig.

Ikke første gang

I 2004 ble mannen dømt for å ha tappet et selskap for 11 millioner kroner. Også den gangen var det et flytende kasino som var i sentrum for mannens virksomhet.

Det går frem av dommen fra Oslo tingrett at mannen hevdet at han skulle bygge et kasino om bord på en luksusyacht.

Den siktede var daglig leder og styreleder i et selskap som fikk overført 11 millioner kroner fra Tine Meierier. Millionene skulle brukes til å dekke helt andre utgifter, men mannen tok ut millionene.

Mannen tilsto tappingen av selskapet, og han ble dømt til to og og et halvt års fengsel for grov økonomisk utroskap i en såkalt tilståelsesdom.

Oslo tingrett slo fast at båtprosjektet fremsto som «svært luftig og diffust».

Mannen la frem det han hevdet var et prospekt for det flytende kasinoet. Han hevdet at han brukte halvparten av millionene til dette prospektet og resten til private formål.

