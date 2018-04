KJEMPET FOR KRIGSSEILERNE: Både Jon Michelet og Jarle Andhøy har jobbet sammen med krigsseileren Ingvald Wahl (99) (t.v.). Andhøy med sitt filmprosjekt om krigsseilere, og Michelet med boken «Den siste krigsseileren». Her er Andhøy og Wahl sammen i 2012. Foto: Robert S. Eik, VG

Andhøy om Michelets innsats for krigsseilere: – Historien hadde blitt glemt uten ham

Publisert: 15.04.18 22:26 Oppdatert: 15.04.18 22:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-15T20:26:26Z

Eventyrer og seiler Jarle Andhøy (40) og Jon Michelet jobbet sammen for at norske krigsseilere skulle få en beklagelse etter krigen. Nå minnes han forfatteren.

– Jon var en hedersmann og en «old school» sjømann med glimt i øyet, sier Andhøy til VG.

Søndag ble det klart at den folkekjære forfatteren døde av kreft, 73 år gammel.

Gjennom boken «Den siste krigsseileren» og bokserien «En sjøens helt» rettet Michelet søkelyset mot norske krigsseilere, og deres hverdag under og etter krigen.

– Verden kunne ha sett helt annerledes ut uten krigsseilerne. Da kunne vi ha levd i et nazi-rike styrt av etterkommerne etter Quisling og Terboven, uttalte forfatteren til VG i 2012.

Da gikk han og Andhøy sammen og krevde at den norske stat burde komme med en offentlig beklagelse, og betale oppreisning til krigsseilerne mens det ennå var tidsvitner i live. De mente at krigsseilerne aldri fikk den anerkjennelsen de fortjente for sin innsats under krigen, og at de ble sviktet av regjeringen.

Andhøy, som først ble kjent med Michelet gjennom sin far – som gikk sammen forfatteren på Ullern videregående skole på 60-tallet – mener Michelet var en forfatter med unik kjennskap til sjømannslivet.

– Jon var hel ved. Han var en hardbarket kar som hadde vært til sjøs selv – både som gutt, bryggesjauer og styrmann. Han beskrev krigsseilernes hverdag og virke godt, og hadde en inngående forståelse for omstendighetene – fordi han hadde opplevd, kjent, tatt og følt på mange av de samme følelsene og lengslene som dem, sier Andhøy.

– Hadde enorm betydning

Rundt 4500 norske sjømenn døde på havet, i sykdom, selvmord, torpederinger eller andre krigshandlinger under andre verdenskrig.

De som overlevde, ble møtt med ingenting da de kom hjem. Mange døde tidlig, skadet i kropp og sinn etter å ha satt livet på spill for å sikre verdensfreden.

Les mer: Krigsseilerne: De ukjente historiene (VG+)

Michelet uttalte til VG i 2012 at han var svært opptatt av at ettertiden skal forstå hvor avgjørende krigsseilernes innsats var for verdensfreden, og for at vi lever i et demokrati i dag. Bøkene ble løsningen.

– Jons forfatterskap har hatt enorm betydning for disse menneskene. De kom hjem i mindre grupper, som mannskap om bord skuter som hadde vært i utenriksfart under krigen – uten at nordmenn skjønte hvor viktig deres bidrag var for frigjøringen av Europa. Han tar opp en norsk historie som på mange måter hadde blitt forsmådd og glemt om han ikke hadde gjort det, sier Andhøy.

Ga seilerne et ansikt

De norske krigsseilerne fikk først oppmerksomhet da den amerikanske admiralen Emory Land uttalte at den norske handelsflåten var «mer verdt for de alliertes sak enn en million soldater» .

En uttalelse USAs president Franklin D. Roosevelt og Storbritannias statsminister Winston Churchill senere sluttet seg til.

Den britiske admiralen Gerald Charles Dickens sa til BBC i 1941: «Hadde det ikke vært for den norske handelsflåten, kunne vi like gjerne ha bedt Hitler om hans betingelser».

Andhøy mener Michelet har gitt de ukjente krigsseilerne et ansikt, selv om mange av karakterene i bøkene er fiktive.

– På den tiden hadde Norge verdens mest morderne tankflåte. Norske tankskip transporterte drivstoff og olje til krigsmaskineriet i Storbritannia. Tankskipene var de tyske ubåtenes prioriterte mål, og skulle senkes til siste mann. Bøkene har gitt det norske folk opplysninger om hva krigsseilerne var og er. De er Norges ukjente helter, og var Norges viktigste krigsbidrag i andre verdenskrig, sier han.

– Han gikk inn på vår side

Trygve Haavald Laheim reiste til sjøs da han var 18 år gammel, og tjenestegjorde på skip under krigen.

Den i dag 97 år gamle krigsseileren fra den lille bygda Stallogargo ved Hammerfest omtaler også Michelet som en viktig person for norske krigsseilere.

– Jeg hørte først at han hadde gått bort i dag, det er veldig trist, og en nyhet som ikke er lett å motta, sier han til VG.

Laheim, som forteller at han er omtalt i Michelets bok «En sjøens helt – Skogsmatrosen» fra 2012, sier at forfatteren var en mann han ofte møtte på tilstelninger som handlet om norske krigsseileres innsats under krigen.

– Han har gitt oss krigsseilere utrolig mye. Han gikk inn på vår side, og har satt preg på hele historien, fortsetter 97-åringen.

I dag bor Laheim på det nasjonale aldershjemmet for sjømenn i Stavern, og forteller at det bare er tre personer igjen på hjemmet som seilte under krigen.

Krigsseileren Ingvald Wahl, som bor på samme sykehjem som Laheim, sier søndag til NRK at Michelets bøker betød alt.

– En ambassadør for norske sjøfolk

Tilbake i 2015 mottok Jon Michelet Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris for sitt arbeid for norske sjømenn. Hans Sande, direktør i forbundet, kaller Michelet for en ambassadør for norske sjøfolk.

– Bokserien hans ga det norske folk i moderne etterkrigstid en helt annen forståelse av hva skipsfart i Norge var, og det var derfor han fikk hedersprisen. Dette er en trist dag, sier Sande til VG.

Like før han døde rakk Michelet å fullføre sin sjette og siste bok i serien om krigsseilerne. Boken får tittelen: “En sjøens helt - Krigerens hjemkomst”.