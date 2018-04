VIL HA TIPS: Politiet ber publikum som har observert denne bilen i det aktuelle tidsrommet om å ta kontakt. Foto: Politiet

Politiet ber om tips fra publikum etter drapet på Notodden

Politiet offentliggjør bilder av en bil som skal være knyttet til drapet på den 38 år gamle kvinnen på Notodden 9. april.

Den tidligere ektemannen til den 38 år gamle småbarnsmoren som ble drept på Notodden 9. april ble varetektsfengslet fredag, sier politiet i en pressemelding.

Den 53 år gamle mannen, som har ett felles barn med den avdøde kvinnen, er siktet for forsettlig drap på kvinnen.

Mannen har ifølge politiet fortalt at han var på Notodden og at han oppsøkte kvinnen. Han erkjenner også at det oppsto en situasjon mellom dem som førte til at hun døde, men nekter fortsatt straffeskyld etter siktelsen.

Politiet vil ikke si hva som er dødsårsaken, eller gi si mer om hva mannen har fortalt i avhør.

– Det gjenstår mye etterforskning og flere avhør av siktede. Vi vil nå blant annet arbeide med å kontrollere siktedes foreløpige forklaring og kartlegge hans bevegelser, skriver de i pressemeldingen.

Vil ha tips fra publikum

Politiet ber publikum som har setten sølvfarget Volkswagen Sharan på eller ved Notodden mellom lørdag ettermiddag 7. april og søndag kveld 8. april om å ta kontakt.

De vil også høre fra bilister og motorsyklister med kamera som filmer møtende trafikk, og som har kjørt E134 og E18 på strekningen mellom Notodden og Oslo i tidsrommet lørdag 7. april klokken 13 til søndag kveld klokken 22.



