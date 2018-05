UTSTILLING: Grensestolper med bilde av spionsiktede Frode Berg ble plassert som en del av en kunstinstallasjon utenfor Utenriksdepartementet 1. mai. Foto: Helge Mikalsen

Frode Berg i e-post til kunstner Morten Traavik: Grensekunst gir styrke i mørke stunder

Publisert: 04.05.18 07:32

I en e-post til sin venn og kunstner Morten Traavik, skriver Frode Berg via sin familie at kunstprosjektet med grensestolper med bilde av ham på, gir han styrke i mørke stunder.

Grensestolpene med bilde av nordmannen som nå sitter fengslet i Russland siktet for spionasje, ble plassert på 7. juni-plassen utenfor Utenriksdepartementet 1. mai.

Nå kommer kunstner og Frode Berg -venn, Morten Traavik, med sterk kritikk av Utenriksdepartementet og den norske regjeringen for håndteringen av Frode Berg-saken.

– Dette er dørstokken til en del av statsmakten som enten de liker det eller ikke har et stort medansvaret for Frode Berg-saken, sier Traavik til VG.

Frode Berg var ifølge sine forsvarere på oppdrag for den norske E-tjenesten da han ble pågrepet i Moskva 5. desember.

– Det har vært skrikende taust fra norske myndigheter i en sak hvor alt tyder på at E-tjenesten og dermed den norske stat har ansvaret. Det norske folk har krav på å vite hvordan folk som jobber for Norge blir ivaretatt. Den testen har den norske regjeringen så langt ikke bestått. Det handler ikke bare om Frodes, men også Norges verdighet og hvordan vi fremstår som stat og system, hvordan vi tar vare på våre soldater, sier Traavik.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, sier til VG at det ikke er naturlig at UD kommenterer en utstilling som Oslo kommune har gitt Traavik tillatelse til å sette opp.

– UD og utenrikstjenesten fortsetter å arbeide for å ivareta Frode Bergs interesser. Vi jobber på flere nivåer med dette, skriver Andersen i en e-post til VG.

Traavik ble kjent med Frode Berg i 2011, da Berg jobbet som grenseinspektør ved den norsk-russiske grensen i Finnmark. Berg var direkte involvert da Traavik fikk overta grensestolpene til et kunstprosjekt han første gang viste frem i Kirkenes, Oslo og Murmansk samme år.

Nå, syv år etter, bruker Traavik grensestolpene Berg selv ga han til å jobbe for å få satt fri Berg.

– På denne plassen står også Håkon 7 som var den første kongen som hadde «Alt for Norge» som valgspråk. Utstillingen "Kriegspiel" er et midlertidig minnesmerke over en som har ofret mye for Norge, uansett hva han har gjort eller ikke gjort for E-tjenesten, sier Traavik.

Grensestolpene med Bergs bilde på ble først vist frem i Kirkenes i februar i år. Gjennom sin advokat fikk Berg vite at stolpene han selv ga ut til kunstformål, var utstilt i byen.

Via Bergs familie, skrev Frode Berg følgende i en e-post til blant annet Travvik:

«Dette gjorde meg selvfølgelig rørt. Det gir meg også ekstra styrke til å kjempe videre. Det er godt å ha dere å tenke på i tunge stunder.»

– Den styrken vil vi være med på å opprettholde, for vi vet ikke hvor lenge denne saken vil vare, sier Traavik til VG.

Kunstner Morten Traavik er blant annet kjent for å ha drevet kulturutveksling med Nord-Korea, ved å la nordkoreanske barn spille Kardemomme by i festspillene i Bergen og å holde rockekonsert i Pyongyang.

