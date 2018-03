Kripos har fått flere tips om utpressing på nett

Publisert: 05.03.18 16:59 Oppdatert: 05.03.18 17:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-05T15:59:00Z

Kripos har fått en rekke henvendelser etter VGs sak om utpressing av unge menn på nettet. Sakene er sendt til lokalt politi, som vil undersøke om de kan knyttes opp mot politiets «Operasjon Malstrøm».

Mandag skrev VG om en ung norsk mann som i fjor ble presset for penger, etter å ha møtt en ung kvinne på kommunikasjonstjenesten Chatroulette . Kvinnen hadde lokket mannen til å kle av seg og utføre seksuelle handlinger med seg selv foran kamera. Kort tid etter at truslene begynte å komme, tok mannen sitt eget liv.

– Vi kan si at det er en helt direkte årsakssammenheng mellom den utpressingen han ble utsatt for og at han tok sitt eget liv, har påtaleansvarlig og politiadvokat Ole Kristian Bjørge hos Kripos uttalt til VG.

Da Kripos ble kjent med saken, startet de den omfattende etterforskningen «Operasjon Malstrøm».

Etter at saken ble omtalt mandag har Kripos fått flere tips.

– Vi har fått flere henvendelser etter at saken ble kjent i dag, sier leder for voldtektsseksjonen, Ann Kristin Grosberghaugen til VG.

Minst hundre menn over hele verden skal ha blitt utsatt for utpressing, av det politiet mener er et større kriminelt, internasjonalt nettverk. I Norge har de så langt identifisert i underkant av ti ofre - alle unge menn rundt 20 år.

Har du tips? Kontakt VGs journalister her.

Går tilbake i tid

Noen av mandagens henvendelser dreier seg om tips om saker. Andre er fra mennesker som selv har opplevd utpressing etter lignende situasjoner.

– Hendelsene går noe tilbake i tid. Alle sakene anmeldes hos lokalt politi. Deretter vil de involverte bli kalt inn til avhør, sier Grosberghaugen.

Hun legger til at de har en tett dialog med de ulike politidistriktene.

– Tiden vil vise om disse sakene kan knyttes til denne etterforskningen.

Grosberghaugen sier at de gjorde samtlige politidistrikt kjent med saken før saken ble omtalt mandag.

– Det er viktig at alle kjenner til dette fenomenet, slik at de potensielle fornærmede møter noen som er forberedt dersom de velger å gå til politiet.

Store mørketall

Daglig leder Hans Marius Tessem i slettmeg.no frykter store mørketall når det gjelder menn som rammes av den kyniske utpressingsmetoden.

– Vi får inn slike saker jevnlig, og de er fra menn i alle aldre. Jeg håper flere nå tar kontakt med politiet, for dette er en forferdelig situasjon å være i. Mandagens sak i VG viser hvor alvorlig dette er og hvor vanskelig det kan være å bli utsatt for dette.

Han understreker at tid er en viktig faktor i disse sakene, om man skal klare å sikre spor.

– Folk må gjerne kontakte oss, men det beste er om man går rett til politiet. Det er de som skal håndtere kriminalitet, og de må være sitt ansvar bevisst, sier Tessem til VG.

– Vi oppfordrer alle til å ta kontakt. Det er viktig at man prøver å dokumentere mest mulig ved å ta skjermbilder, og at man ikke sletter noe av det man måtte ha liggende av kontaktinfo, sier Grosberghaugen i Kripos.