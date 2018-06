POLITI: Leder for Enhet øst i Oslo-politiet, John Roger Lund, på scenen under folkemøtet på Holmlia. Foto: Frode Hansen

Inviterte til folkemøte om gjengene - Young Bloods var tilskuere

Publisert: 17.06.18 20:02

INNENRIKS 2018-06-17T18:02:39Z

Da politikere, polititopper og befolkningen på Holmlia i vinter møttes for å snakke om gjengproblemene i drabantbyen, satt det flere kjente kriminelle og fulgte med på hvert ord som ble sagt.

På tribunen helt bakerst i Holmliahallen satt en mann i 30-årene med benene i kors. Han er registrert med 101 forhold i politiets straffesaksregister og er straffedømt en rekke ganger.

Senest i mars i år ble han dømt for vold. Politiet knytter mannen i 30-årene til flere alvorlige voldsepisoder som settes i sammenheng med den kriminelle gjengen Young Bloods .

Han har tidligere vært siktet for drapsforsøk og kidnappinger, men sakene er stort sett blitt henlagt i mangel på bevis.

– Det er oppsiktsvekkende at en voldelig personen fra gjengen møter opp på et folkemøte som handler om å løse de problemene gjengen hans har skapt. Dette er først og fremst en hån mot politiet og det norske samfunnet, sier stortingspolitiker Sylvi Listhaug (Frp) til VG som var tilstede på møtet.

Norges daværende justisminister ble buet ut da hun snakket om innvandring og integrering til de fremmøtte. Folkemøtet ble holdt 13. februar, bare noen dager etter at en mann i 20-årene ble forsøkt drept utenfor hjemmet sitt.

VG har den siste uken skrevet flere artikler om politiets mislykkede innsats mot det kriminelle gjengmiljøet på Holmlia i Oslo.

Det som var en løst sammensatt gjeng med gutter blir nå regnet som den største gjengkriminelle trusselen i hovedstaden , og politiet mener Young Bloods kan kobles til kriminelle nettverk på Vest-Balkan.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sto også på talerstolen under folkemøtet.

– Hvis det var noen fra Young Bloods der, så antar jeg de kom for å høre hva som ble sagt. Da må de ha fått med seg at jeg var helt tydelig på at narkosalg, vold, trusler og rekruttering av unger helt ned i tiårsalderen er fullstendig uakseptabelt, sier Johansen.

– Jeg antok selvfølgelig at noen med tilknytning til den organiserte delen av Young Bloods var til stede, i tillegg til folk med løsere tilknytning til dette miljøet. Det er på samme måte som at ulike grupperinger er til stede på andre møter, enten det handler om kriminalitet, radikalisering eller andre temaer, sier bydelsdirektør Monica Nordmoen i Søndre Nordstrand.

Stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) har fått opplyst at det var flere personer fra det kriminelle gjengmiljøet i salen:

– Politiet sa til meg at minst én sentral og velkjent Young Bloods-aktør var til stede. Etterpå er jeg blitt fortalt at flere var der. Det er jo et paradoks at personer som er dømt flere ganger for vold er til stede, når lokalbefolkningen skal snakke om nettopp vold fra dette miljøet.

– Jeg er bekymret for at det gjør folk utrygge og forsiktige i forhold til hva de snakker om, og at de tar med seg den utrygghetsfølelsen ut av møtet. Det synes jeg også debatten bar preg av. Disse gjengpersonene er veldig klar over hvordan de virker og påvirker folk, tror jeg.

– Burde politiet nektet dem adgang til folkemøtet?

– Det er naturlig å stille det spørsmålet når det gjelder personer som er straffedømt for gjengsaker i nærmiljøet. Men politiet må svare på om de har lovhjemler for det, og om de har vurdert muligheten, sier Bøhler.

Han mener gjengen har et veldig nærvær i lokalmiljøet:

– De har vokst opp der, gått på lokale skoler, kjenner folk og deltar i mange arrangementer og sammenhenger.

Flere politifolk sto ved inngangsdørene til idrettshallen og fulgte med på hvem som gikk inn på folkemøtet. Inne i salen var det også flere politifolk som fulgte med, både i uniform og i sivilt.

VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med den straffedømte mannen i 30-årene, uten å lykkes.

Advokaten hans ønsket ikke å videreformidle VGs spørsmål om hvorfor han var på folkemøtet.

Mannen i 30-årene var en av dem som ble angrepet under et gjengoppgjør på et utested i Oslo sentrum i mai 2015. Senere ble det avfyrt flere skudd på stedet. En annen kjent gjengkriminell er dømt for brudd på våpenloven:

– Kunne politiet nektet denne mannen adgang?

– Det er sånn at vi lever i et demokrati som er bygget på solide norske verdier, og så lenge personer ikke er under straffeforfølgelse eller det er grunn til pågripelse, så går politiet selvfølgelig ikke inn og gjør noe, svarer politiinspektør John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Politiinspektøren uttaler seg generell basis når VG spør om politiet har mottatt opplysninger om personer som ikke turte å ta ordet på folkemøtet.

– Jeg skal ikke stikke under en stol at jeg har hørt at det finnes folk på Holmlia som er redde for å gå ute, at det er personer som er redde for å si noe. Dette henger sammen med en fryktkapital som er kommet i kjølvannet av trusler og vold. Det er ikke ukjent for politiet, sier Lund.

Også ved tidligere folkemøter på Holmlia skal aktører med sterke bånd til den kriminelle gjengen ha vært til stede.

– Jeg vet at aktører fra Young Bloods også var til stede på folkemøtet på Rosenholm skole i oktober i fjor. De sto bakerst i salen, ikke så langt unna der Audun Lysbakken (SV) sto. Det var to-tre stykker. Noen pekte dem ut for meg og sa: «Nå kommer ikke folk til å tørre å si hva de mener.» Dette miljøet ønsker å ha kontroll på hva som sies, og hvem som sier det, sier nestleder i bydelsutvalget, Sarah Gaulin (Ap) .

– Burde politiet nektet dem adgang?

– Det skulle jeg ønske. Tilstedeværelsen deres gjør at noen ikke tør å ta ordet på slike samlinger.