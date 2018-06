UENIG MED LISTHAUG: Politimester Hans Sverre Sjøvold kjenner seg ikke igjen i Listhaugs uttalelser om at politiet har dysset ned situasjonen rundt gjengproblematikken i Oslo. Foto: Trond Solberg, VG

Politiet om Listhaugs utspill etter gjeng-avsløringene: - Hun fikk fyldig informasjon

Publisert: 13.06.18 17:40

Politimester Hans Sverre Sjøvold mener tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ble fyldig informert om utfordringene med gjengmiljøet i Oslo sør og øst da hun fungerte som minister.

Listhaug uttalte onsdag til VG at hun opplever at deler av politiet dysset ned problemene i Oslo sør og øst, selv om gjengmiljøet hadde blitt sterkere da hun fungerte som statsråd.

I over ti år har gjengen Young Bloods vokst frem på Holmlia i Oslo – uten at politiet har klart å stoppe dem . Ifølge en hemmelig politirapport tjener gjengen millioner på narkosalg – og gjengledelsen skal ha bindinger til tunge kriminelle nettverk på Vest-Balkan.

– Jeg opplever det som at deler av politiet har dysset ned en del av disse problemene og insistert på at de har kontroll. Det er mulig det var helt riktig da jeg ble fortalt det, men i så fall har det vært en voldsom eskalering i saken de siste månedene, skriver Listhaug i en e-post til VG onsdag.

Tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp) støttet Listhaug, og uttalte til VG at deler av politiet har hatt berøringsangst for problematikken fordi den har vært tilknyttet innvandring.

– Hun fikk fyldig informasjon

Politimester Hans Sverre Sjøvold kjenner seg ikke igjen i Listhaugs uttalelser om at politiet har dysset ned situasjonen.

– Jeg vil nøye meg med å si at Listhaug på flere møter da hun var statsråd fikk presentert fyldig informasjon om gjenger og ungdomskriminalitet i Oslo sør:

– Vi har også sagt i media at situasjonen har vært krevende i lang tid. Dette regner jeg med var grunnen til at regjeringen bevilget 30 millioner kroner til dette, som vi er meget glade for, skriver Sjøvold i en epost til VG onsdag.

Listhaug sa tidligere til VG at hun ble informert om at politiet hadde problemer i Oslo sør og øst, men at det langt fra var snakk om noen «svenske tilstander» i hovedstaden.

Allerede i desember 2016 ble det slått alarm om Young Bloods i en hemmeligstemplet etterretningsrapport, som VG har fått tilgang til .

Der tegnes et litt annet bilde: «De kriminelle aktørene innehar større innflytelse og autoritet enn politiet (...) og kan, på et tidlig stadium, sammenlignes med tilstander som oppleves i enkelte større svenske byer».

– Oslo har ikke «svenske tilstander»

I etterretningsrapporten står det videre at politiet tidvis opplever det som krevende å være på Holmlia. At det «blant enkelte oppleves ubehagelig å være på Holmlia da de møter mye aggresjon og motstand, og at det finnes eksempler hvor politiet har blitt kastet stein etter».

Hans Sverre Sjøvold er likevel uenig med Listhaugs beskrivelse av situasjonen i Oslo sør og øst.

– At Oslo har utfordringer med gjenger og unge kriminelle, er ikke ensbetydende med såkalte «svenske tilstander», hvis det skal bety at politiet har mistet kontroll i hele bydeler eller ikke kan gå inn i enkelte områder:

– Der er vi heldigvis ikke i Oslo, men som vi har vært tydelig på i lang tid: Hovedstadens utfordringer krever innsats nå og over tid, sier han.

VG har avdekket hvordan politiet i årevis ikke ville kalle Young Bloods ved navn eller omtale dem som en gjeng offentlig .

Sjøvold uttalte til VG tirsdag at Oslo-politiet nå ber om millionbevilgninger etter avsløringene - for at arbeidet mot gjengmiljøet på Holmlia ikke skal gå ut over polititilbudet i andre problemområder i hovedstaden.