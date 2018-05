VIL HASTEBEHANDLE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil behandle et forslag om å løse luftambulanse-krisen så fort som mulig. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Helse- og omsorgskomiteen skal hastebehandle Rødts forslag om å annullere luftambulanse-anbudet

Publisert: 14.05.18 19:35 Oppdatert: 14.05.18 20:46

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil stoppe luftambulanse-krisen i Nord-Norge ved å kaste ut den nye operatøren Babcock, og de vil la helsevesenet overta fly-driften.

Mandag kveld voterte Stortinget over om Rødt forslag for å løse luftambulanse-krisen skal behandles i morgen etter helseminister Bent Høies redegjørelse for stortinget om krisen, slik som Rødt foreslo, eller om den skulle sendes til helse- og omsorgskomitéen for behandling.

– Å behandle dette i helse- og omsorgskomitéen kunne tatt vinter og vår - og her må det handles raskt. For hver dag som går mister vi personell som har spesialkompetanse på å fly i nord, og 13 prosent av pilotene har allerede sagt opp, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Flertallet vedtok at saken skal sendes til helse- og omsorgskomiteen - men de vedtok også at saken skal hastebehandles der. Det kan det ta kan ta én til to uker.

– Det betyr at det kan behandles allerede denne uken. Jeg er skuffet over at vi ikke får votert over Rødts forslag allerede i morgen, men dette er et delvis gjennomslag, fordi det blir hastebehandling. Jeg er glad for at opposisjonen innser alvoret. Stortinget må skjære igjennom, fordi Bent Høie er handlingslammet - han fremstår mer som en forretningsadvokat for Babdock, sier Moxnes.

– Dette betyr at Stortinget har skjønt alvoret.

Rødts forslag har tre deler:

** Stortinget ber regjeringen annullere kontrakten med Babcock, det svenske selskapet som skal overta ambulanseflyvningene fra someren 2019.

** Stortinget ber regjeringen videreføre dagens kontrakt med operatøren Lufttransport.

** Stortinget ber regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten slik at den blir en del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og beredskap, altså drives i offentlig regi, uten nye anbudskonkurranser.

Krf for hastebehandling i komité

Ap, Sp, SV og Rødt har allerede gått sammen om å kreve at den nye operatøren Babcock ikke vil få starte ambulanseflytninger i Norge fra sommeren 2019.

Dermed er det opp til KrF å avgjøre om regjeringen får et reelt pålegg fra et flertall i Stortinget om å kaste ut Babcock fra kontrakten de ble tildelt i juni 2017.

Nestleder Olaug Bollestad i KrF skriver i en SMS til VG at KrF stemte for å hastebehandle saken i helse- og omsorgskomiteen, for å sikre at saksbehandlingen er god.

– KrF mener at dette er en sak som haster – sikkerhet og beredskap er viktig. Folk må vite, spesielt i distriktene hvor det er lang til sykehus, at de får rask hjelp når de trenger det. For å gjøre en god jobb på saken skal den behandles i komité, skriver hun.

Helseminister Bent Høie (H) har advart opposisjonen på Stortinget mot å presse fram oppsigelse av den nye flyambulanseavtalen med det svenske selskapet Babcock.

– Vil de virkelig tvinge helseforetakene til å si opp kontrakter med store juridiske og økonomiske konsekvenser, spurte Høie gjennom VG.

Fortsatt i krise

En rekke piloter har sagt opp hos dagens operatør Lufttransport AS, samtidig som mange av de gjenværende pilotene har meldt seg syke eller ute av stand til å fly. Det har ført til at flere fly har stått på bakken.

Luftambulanse-krisen oppstod da Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), som skal ta over luftambulansetjenesten, forhandlet med Flygeforbundet om en avtale for pilotene.

Etter to måneder med forhandlinger kom partene fram til et avtaleutkast som Flygerforbundet var villige til å akseptere, ifølge forbundsleder Yngve Carlsen. Men da det lå på bordet, brøt Babcock forhandlingene.

Ap, Senterpartiet og SV har krevd at helseminister Bent Høie (H) kommer til Stortinget og redegjør for krisen i luftambulansetjenesten. Det skal han gjøre tirsdag.