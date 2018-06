FREMSTILLES FOR FENGSLING: Mannen i 30-årene må møte i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Voldtektsdømt tatt på nytt: Siktet for flere voldtektsforsøk

Publisert: 11.06.18 13:36 Oppdatert: 11.06.18 14:35

OSLO TINGRETT (VG) En mann i 30-årene ble fredag pågrepet og siktet for flere voldtektsforsøk.

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Mannen som er hjemmehørende i østlandsområdet er straffedømt flere ganger tidligere. I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for en såkalt sovevoldtekt. Både før og etter dette er han dømt for vold mot kvinner.

Han fremstilles for varetektsfengsling klokken 14.00 mandag.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjorth Kraby opplyser at han kommer til å be om fire ukers varetektsfengsling med brev-, besøks- og medieforbud, hvorav de to første i full isolasjon.

Rettsmøtet går for lukkede dører fordi retten mener at offentlighet kan vanskeliggjøre etterforskningen.

Dommer Kim Heger henviste til at siktede ikke har forklart seg i saken tidligere, men at han har sagt at han ønsker å gjøre dette under rettsmøtet. Mannen mener hans forklaring vil bli hemmet dersom pressen er til stede.

Ifølge Nettavisen skal mannen ha vært etterlyst etter et forsøk på overfallsvoldtekt i februar i år.

Politiet har innkalt til en pressebrief om saken på Politihuset i Oslo klokken 16.00 mandag.

Kraby ønsker ikke å uttale seg nærmere om siktelsen før den tid.