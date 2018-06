RANET: Høyden postkontor i Moss ble ranet av tre maskerte gjerningsmenn lørdag morgen. Foto: Tor Aage Hansen

Postkontor i Moss ranet

Publisert: 09.06.18 10:37 Oppdatert: 09.06.18 11:38

Tre maskerte gjerningspersoner skal ha truet en kvinnelig ansatt til å åpne en safe, før de forsvant i en svart liten bil. Kvinnen skal ha blitt påsatt håndjern, men likevel klart å utløse alarmen.

Høyden postkontor i Moss ble ranet klokken 09.14 lørdag morgen, melder Øst politidistrikt. Politiet bevæpnet seg da de rykket ut.

En ansatt ble fysisk truet inn i postkontoret av flere maskerte og bevæpnede menn og videre truet til å åpne en safe, opplyser operasjonsleder Tom Sandberg til VG.

Etter at safen var åpnet, ble kvinnen påtvunget håndjern. Hun skal likevel ha klart å utløse alarmen, opplyser Sandberg.

Politiet skriver på Twitter at tre gjerningspersoner forsvant fra stedet i en bil, muligens en svart Toyota Yaris, i retning Tor Sørnesvei.

«Søk og etterforskning pågår.» skriver politiet på Twitter.

Gebrokkent engelsk

Det er foreløpig uklart hvilke verdier gjerningspersonene kom unna med. Politiet opplyser at gjerningspersonene snakket gebrokkent engelsk.

Politiet sier følgende om signalement på de tre personene:

1. Mørke addidasbukser, hvite striper på låret og mørk hettegenser

2. Mørk caps, heldekket i ansiktet og svart ryggsekk

3. Lyseblå jeans, mørk boblejakke og grått tørkle over ansiktet

Operasjonsleder Sandberg uttaler til Moss Avis at ingen skal ha kommet til fysisk skade, men at den kvinnelig ansatte, som skulle åpne postkontoret for dagen, nå ivaretas av helsepersonell og arbeidsgiver.

Underlig

Pressesjef i Posten, John Eckhoff, sier at rutiner for å ivareta ansatte er iverksatt.

– Utover det, så er det politiet som utelukkende håndterer dette.

Han stiller seg undrende til at et postkontor blir ranet i 2018 og forteller at Posten ikke har opplevd ran på veldig mange år.