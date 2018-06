HER SMALT DET: Slik så det ut etter at nødetatene hadde ankommet ulykkesstedet. Foto: Odd Sindre Tonning / Fjordingen / NTB scanpix

Flere kritisk skadd etter trafikkulykke i Stryn

En buss og en åtteseters personbil har vært involvert i en trafikkulykke på fylkesvei 60 i Stryn i Sogn og Fjordane søndag ettermiddag.

Totalt 18 personer er skadet etter ulykken.

Vest politidistrikt melder på Twitter at det per nå er meldt om 15 personer som er lettere skadet, mens for tre personer skal tilstanden være kritisk. De tre er fraktet bort i luftambulanse.

– De 15 personene som har pådratt seg lettere skader blir hentet og sendt til legevakten i Stryn for sjekk, skriver politiet .

To luftambulanser og et redningshelikopter ble sent til ulykkesstedet, i tillegg til alle nødetater.

– Det har skjedd en ulykke i en sving rett etter en kort tunnel. Det er snakk om en turistbuss men utenlandske turister mot en litt større bil, sier Frode Eide, vaktleder ved 110-sentralen Sogn og Fjordane , til VG.

Ifølge politiet var det 32 asiatiske passasjerer, i tillegg til sjåfør, i turistbussen, mens passasjerene i åtteseteren skal være belgiske statsborgere.

Eide opplyser at det er i åtteseteren hvor det er flest skadede.

– De i åtteseteren satt fast en god stund, eller hadde i hvert fall hatt problemer med å komme seg ut. Alle er frigjort nå, opplyser han.

Politiet melder på Twitter at det er personer med lettere skader i både åtteseteren og turistbussen.

Passasjerene i turistbussen var på vei mot Loen, mens den møtende bilen har vært på vei derfra. Ulykken skal ha inntruffet på Stryn-siden av tunnelen.

Kommunen er varslet, og det vurderes å opprette krisehjelp.

Statens vegvesens ulykkesgruppe er på plass på stedet.

Ifølge Vegtrafikksentralen vil fylkesveien være stengt i flere timer som følge av ulykken. Omkjøring via riksvei 15 og E39.

