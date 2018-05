FÅR KJEFT: Ap mener at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ikke oppfyller tre av fire hovedpunkter i landmakt-forliket fra høsten 2017. Foto: Jostein Matre, VG

Forsvarsforliket i spill: Ap raser mot skjevdeling av helikoptre

Publisert: 15.05.18 13:15 Oppdatert: 15.05.18 14:18

Stortinget ba forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) dele 18 Bell-helikoptre mellom nord og sør. Han vil sende 15 sørover til Rygge og la tre står igjen på Bardufoss.

– Forslaget betyr at Hæren i realiteten står uten en skikkelig helikopter-kapasitet, sier Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun går langt i å si at forliket med regjeringen om landmakten i realiteten er brutt.

At det heller ikke ble noe av ønsket om å låne eller leie stridsvogner fra Tyskland fra 2019, gjør Ap enda mer irritert på oppfølgingen av avtalen om landmakt som ble inngått mellom Høyre, Frp, Ap, Venstre og KrF i fjor høst:

– Regjeringen setter Hæren på vent igjen, sier Huitfeldt.

Bakke-Jensen la tirsdag fram planene for hvordan avtalen om fremtiden til Hæren og HV skal følges opp videre.

Slik var forliket

Den inneholdt fire vesentlige punkter:

** Forsterke HV med 3000 soldater.

** Leie inn moderne stridsvogner fra Tyskland fram til nye stridsvogner kan kjøpes inn, etter planen mellom 2025 til 2028.

** Undersøke hva det ville koste å beholde deler av 2-bataljon i Indre Troms som en stående avdeling,

** Legge til grunn en delt løsning for Bell-helikoptrene mellom Bardufoss og Rygge.

Ap sier nå at tre av disse fire punktene ikke er oppfylt.

– Vi vil være det eneste NATO-landet som har disse gamle stridsvognene i 2020, sier Huitfeldt.

– Løselig rykte

Men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at Stortingets vedtak er utkvittert i dokumentet som Stortinget nå har fått:

– Det var et løselig rykte om at det var mulig å leie inn stridsvogner. Men svaret var nei. Signalet fra Tyskland da vi ønsket å forhandle om dette, var at de trengte stridsvognene selv. Dermed forholder vi oss til planen om å anskaffe nye mellom 2025 og 2028, sier Bakke-Jensen til VG.

KrF: Krever ny vurdering

Også KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er skuffet over at forsvarsforliket ikke er fulgt bedre opp fra regjeringens side. Han sier at Stortinget må etterlyse en alternativ plan for anskaffelse av stridsvogner, dersom det virkelig ikke er mulig å leie inn nyere vogner slik regjeringen nå sier:

– Det er veldig lenge å vente til 2025 med levering av nye stridsvogner. Vi må undersøke om det går an å skaffe stridsvogner raskere enn det regjeringen nå sier. Så må vi se nærmere på helikopter-kapasiteten i nord, sier han.

Frank Bakke-Jensen mener at hans helikopter-plan er den beste, gitt at det ikke er rom for anskaffelse av nye helikopter til Hæren:

– Det blir jo delt løsning med tre helikoptre og rundt 50 årsverk på Bardufoss. For å levere operasjonen til Spesialstyrkene, er vi avhengig av å bruke 15 helikoptre i sør. Da får de den kapasiteten de trenger. I 2018 gjør vi også en avtale om sivilt innleie, sier forsvarsministeren.

– Men politiet mister muligheten til transportstøtte i nord?

– Ja, men når de nye redningshelikoptrene kommer, vil de stå til disposisjon også for politiet, sier Bakke-Jensen.

Kan ikke støtte helse

Han bekrefter imidlertid at det ikke vil være mulig å låne ut to helikoptre til helseberedskap i Finnmark, slik Forsvaret nå gjør under luftambulansekrisen.

Regjeringen har varslet Stortinget om at en stående stridsgruppe i 2. bataljon blir for kostbart målt opp mot andre og mer prioriterte oppgaver for Hæren. Regjeringen går derfor inn for at den opprinnelige planen, om en mobiliserbar 2. bataljon med årlig trening, opprettholdes.

Gikk som Sp fryktet

Senterpartiet valgte å stå utenfor landmakt-forliket i fjor høst. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at det gikk som partiet hadde fryktet:

– Forsvarsministeren burde ha hørt på advarslene fra nord om at det svekker beredskapen å trekke ut så mange helikoptre. Det er også trist at stridsvognene i praksis ikke er på plass før nærmere 2030. Det betyr at investeringene i kampvognene CV-90 heller ikke blir optimal fordi det var forutsatt at de skulle jobbe sammen med en ny generasjon stridsvogner, sier Vedum.