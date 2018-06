SLUKKER FRA LUFTA: Pilotene i brannhelikoptrene har opp til 40 turer med slukking i løpet av dagen på Ombo. Foto: Marius Vervik

Øya Ombo: Kjemper mot flammene på sjette døgnet

Publisert: 01.06.18 22:30 Oppdatert: 01.06.18 22:49

Brannmannskap, sivilforsvar og frivillige har jobbet døgnet rundt for å slukke skogbrannen i Rogaland.

Skogbrannen som startet søndag formiddag er snart inne i sitt syvende døgn. En endelig slukking er fortsatt ikke i sikte.

– Det vi er bekymret for nå er at det er meldt stiv kuling fra søndag av. Det er én av drivkreftene for denne type brann, sier Nils-Erik Haagenrud.

Han er brann- og redningssjef i Rogaland , og tror ikke brannen vil gi seg før det kommer regn. Langtidsvarselet til Meteorologisk institutt melder ikke regn én eneste gang de neste ni dagene.

Kjemper i varmebølge og ulendt terreng

Haagenrud sammenligner værsituasjonen med Portugal , hvor svært høye temperaturer og sterk vind førte til fatale skogbranner i fjor sommer .

I tillegg til været, som har slått varmerekorder i Sør-Norge de siste ukene , er naturen den største utfordringen på Ombo.

– Det er en skogkledd øy, med et veldig ulendt terreng. Det går rett opp og rett ned i alle retninger her. Og det blusser stadig opp. Det kan gå fra å være helt stille og røykfritt, til å plutselig bli toppbrann igjen, sier Haagenrud.

Det er foreløpig uvisst hvordan brannen startet. Rundt 1200–1500 dekar har brent allerede. Fredag var over 70 mannskaper fra ulike steder i fylket på plass for å delta i slukningsarbeidet.

SEKS DØGN: Nesten en uke etter at skogbrannen på Ombo startet, er røyken fortsatt godt synlig på øya.

– Nesten alle innbyggerne er involvert

I stedet for å kjøre hjem og ta fergen over til fastlandet, overnatter flere av slukningsarbeiderne hos innbyggerne på øya.

En av dem som stiller ut gjesterommet sitt, er Erlend Nes. Han beskrives som en av Ombos ildsjeler, som står på døgnet rundt for å hjelpe til.

– Dette blir nok et minne for livet. Det har vært hektisk og travelt, og vi har vært svette og trøtte, forteller han.

Nes og de andre bøndene forsyner brannvesenet med traktorer og gjødselvogner, i tillegg til å fukte terrenget i tilfelle brannen snur. Han forteller at nesten alle på øya er involvert på en eller annen måte.

–Enten det er med patruljering eller matlaging eller å kjøre rundt med drikke. Det er mange folk i sving, sier han.

Han understreker imidlertid at det er brannvesenet som er de store heltene.

– Det som kanskje er mest imponerende for oss amatører er å se hvordan de samarbeider og kommuniserer. De gjør en helt utrolig god jobb.