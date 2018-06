Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde mener norsk næringsliv må våkne og at de er under konstant angrep fra Ap og LO. Foto: Frode Hansen

Lunde slakter Tajiks angrep på Reitan og Kjos

Publisert: 06.06.18 23:29

Høyres arbeidspolitiske talsperson på Stortinget, Heidi Nordby Lunde, går til frontalangrep på Ap og Hadia Tajik etter deres angrep på noen av landets rikeste.

– Norsk næringsliv må våkne. De er nå under konstant angrep fra Ap og LO. Nå plukker de ned bransje etter bransje, en etter en. Ap mener norsk arbeidsliv trenger en opprydningsaksjon. Det de egentlig mener er mer regulering og mer makt til fagforeningene, sier Lunde.

Forslaget som provoserer

Årsaken til harmen er at Ap har sett seg lei på at noen av Norges rikeste har organisert seg slik at de slipper arbeidsgiveransvar for de ansatte.

Partiet går sammen med blant annet Rødt og fremmer et forslag som kan endre på det.

– Det gjør at det ikke lenger vil være mulig for Bjørn Kjos, Reitan-familien og andre å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. Nå må de selv bli arbeidsgivere, sa Tajik til VG onsdag formiddag.

– Må begynne å tenke som NATO

Lunde er rystet og sier forslaget kommer samme uke som Ap fikk gjennomslag for å legge sterke begrensninger på innleie.

– Privat næringsliv og deres hovedorganisasjoner må begynne å tenke som NATO – et angrep på en er et angrep på alle. Vi ser kontinuerlige angrep på lovlige bedrifter som leverer tjenester som skaper overskudd. Det er dette overskuddet som betaler velferden i Norge, sier hun og fortsetter:

– Lovlige omsorgsbedrifter som er invitert inn til å levere kvalitetstjenester innen helse og omsorg blir stemplet som velferdsprofitører:

– Sykehjem med fornøyde beboere – trygge barnehager med høyere pedagogtetthet – asylmottak som raskt klarte å stable på beina et tilbud da norske myndigheter trengte det – barnevernstjenester som gir et tilbud til de svakeste.

Flere eksempler

Hun sier det er et klart mønster og at dette tjener LO.

– Vikarbyråer og bemanningsbedrifter må begrense hvor mange de kan tilby oppdrag, fordi de nå må ansette alle i fast stilling for å kunne tilby oppdrag. Ved behov for innleie vedtok Stortinget, med Ap og KrFs stemmer, at fagforeningene skal ha vetorett over arbeidsgiver.

– I dag ser vi angrep på franchisemodellen, der de som har lyst til å prøve seg som selvstendig næringsdrivende kommer inn under en felles merkevareparaply med de fordeler og ulemper det innebærer. Det gjelder Rema, Kiwi, Seven Eleven, butikker nordmenn flest kjenner og handler hos, sier hun.

Ber om balanse

Lunde sier det er noe fundamentalt feil med virkemiddelbruken.

– I alle bransjer og næringer kan vi finne dårlige eksempler eller behov for forbedringer. Det er noe annet enn et behov for en opprydningsaksjon som i verste fall kan begrense nye arbeidsplasser, vekst og verdiskaping i en periode der Norge fortsatt omstiller oss fra en oljenasjon til å ha flere bein å stå på.

Frp-harme

I Frp er reaksjonene like sterke.

– Det er skremmende at AP nå opptrer så uansvarlig ovenfor norsk næringsliv. Hvordan norske bedrifter velger å organisere seg er ikke noe vi som politikere skal legge oss opp i så lenge de følger lover og regler, sier Frps arbeidspolitiske talsperson på Stortinget, Erlend Wiborg.

– Det å legge kjepper i hjulene for lokale kjøpmenn i for eksempel Rema 1000 er veldig synd. Jeg synes det er bra at ikke alle er ansatt i et stort konsern, men at man har små og lokale arbeidsplasser der det er nærhet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, sier han.