Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff vil protestere mot at hans klient Bjørn Jarle Røberg-Larsen forklarer seg for Oslo byrett - ved å nekte å stille ham spørsmål.

- Jeg er sterkt uenig med min klient på dette punkt, og vil markere det ved å unnlate å stille ham spørsmål i retten, sa Staff.

- Selv om Staff sier at han er uenig i at hans klient skal forklare seg og derfor ikke vil stille ham spørsmål, er jeg overbevist om at han likevel vil gjøre det, sier advokat Erik Nadheim.

Publisert: 23.01.98 kl. 05:06 Oppdatert: 25.02.03 kl. 13:15