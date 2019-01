SNØVÆR: Det blir mye snø i Agder de kommende dagene. Her fra veien mellom Kyrkjebygda i Åseral kommune og Mandal. Foto: Frode Hansen

Agder og Telemark kan vente seg mye snø

INNENRIKS 2019-01-30T09:23:54Z

Noen steder i Agder og Telemark kan det komme opp mot en halv meter snø de nærmeste dagene. Skydekket gjør at kuldens jerngrep løsner litt.

Publisert: 30.01.19 10:23

Men gradestokken vil fortsatt være på minussiden i kongeriket.

– De veldig kalde temperaturene får vi nok ikke fremover, men det ser ut til å holde seg minussiden i hele landet. Jeg er ikke helt sikker på Rogalandskysten, men ellers ligger det snø overalt, sier statsmeteorolog Håvard Thorset ved Meteorologisk institutt.

Han kan fortelle at det natt til onsdag var aller kaldest i Folldal hvor gradestokken krøp ned til 31,6 minus.

– Rena flyplass kom rett bak med minus 31,4 mens det var 14,1 minus på Blindern i Oslo, sier Thorset.

– Det skal skye over på Østlandet og det blir en god del varmere. Telemark og Agder får mest snø. Det begynner vel å snø i løpet av dagen, men først i morgen kommer det skikkelige mengder. Særlig torsdag ettermiddag. Lokalt kan det komme opp 40–50 cm i løpet av torsdag og fredag, sier Thorset.

Også Oslo-området kan få noe snø, men her det snakk om fem til 10 cm.

Nordpå er det blitt mildere. Mens det i Karasjok var minus 34 natt til tirsdag, var temperaturen gått opp til minus 13 natt til onsdag.

Sjekk været der du bor på Pent.no

– Resten av landet får oppholdsvær. Om det blir mildere eller kaldere vil variere ut fra skydekket. Når det er klarvær er det kaldt, er det skyet blir det mildere, oppsummerer statsmeteorologen som selv sitter i Tromsø hvor det ble målt 11 blå i natt.

Den siste uken i januar startet med værkaos flere steder i Norge.

Mandag meldte Vegtrafikksentralen om trafikkuhell over hele Østlandet, og på grunn av enorme mengder snø og skred, var også evakueringen av innbyggere i Lofoten i full gang.

– Mildere i Osloområdet

Men mindre kulde betyr ikke godvær.

Sør-Øst-Norge ligger nemlig klart an til å få det dårligste været denne uken – til tross for at temperaturene vil bli mildere:

– Det ventes mye sørøstlig vind fremover. På Sør- og Østlandet sliter vi med snø som det vil det bli mye av i løpet av uken, sier statsmeteorolog Siri Wiberg og opplyser at snøen særlig vil falle i Agder og Telemark.

– Det blir kanskje gradvis litt stigende temperaturer, så det muligens kun blir et par minusgrader til helgen. Det vil bli mildere i Osloområdet, legger hun til.

Les også: Brøytesjåfører i krangel om hvor snøen skulle freses

De aller mildeste temperaturene spår meteorologen vil slå inn på kysten av Nordvestlandet, i Møre og Romsdal.

– Ålesund er en god kandidat som varmeste sted, der det kan bli mellom tre og fire plussgrader resten av uken, sier hun.

Fint, men kaldt

Ellers i landet lover meteorologen nokså bra vær.

– Troms og Nordland ligger ganske godt an fra onsdag og ut uken. På Vestlandet kan det gå noen snøbyger onsdag, men det vil nok gi seg i løpet av dagen.

Det fineste været med mest lettskyet opphold blir ifølge Wiberg i Trøndelag, Nordland og Troms.

– Trøndelag, Bodø og Tromsø får best vær med perioder med sol, trekker hun frem.

Statsmeteorologen skyter inn til at det kan bli kaldt selv om de får finest vær. De kaldeste stedene i landet antar hun nemlig vil bli i indre strøk av Nordland og Troms, der temperaturen vil ligge på rundt 25 minusgrader, om ikke kaldere.

– Det skjer ikke så mye med temperaturene, men det blir ikke så steinkaldt som det har vært. De får en kald sørøstvind, så det kan bli kaldt selv om det er sol. Kle dere godt!