«Røkketårnet» kan bli flyttet til Bergen

Bærum kommunestyre sa nei til Kjell Inge Røkkes planlagte skyskraper på Fornebu. Nå ønsker flere aktører å flytte det 64 etasjer høye bygget til Bergen.

Mandag gikk Kjell Inge Røkkes skyskraperplaner på Fornebu i grus, da kommunestyret i Bærum stemte mot planene om å bygge et 225 meter høyt bygg ved navn «Det store blå», som skulle romme Verdenshavenes hovedkontor.

Ifølge Bergens Tidende jobber nå flere aktører med å få flyttet det høye bygget fra Fornebu til Bergen.

Førstkommende tirsdag skal byrådsleder Harald Schjeldrup (Ap), universitetsrektor Dag Rune Olsen og øvrige representanter for Bergen møte Nina Jensen, som fronter Verdenshavets hovedkontor, for å diskutere mulighetene.

– Nå er ikke høyde eller tomt det viktigste, men at selve konseptet hører hjemme i Bergen. Norge har allerede en hovedstad for marine og maritime næringer, og det er verken Bærum eller Oslo, men Bergen. Vi har lenge undret oss over at Røkke valgte Fornebu i Bærum, sier han til avisen.