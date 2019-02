I løpet av januar har politiet rykket ut til 34 hendelser med kniv i Oslo. På bildet undersøker politiet stedet der en mann i 40-årene ble slått og truet med kniv ved Stovner senter i Oslo søndag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo-politiet vil straffe ungdom hardere etter flere knivepisoder

Politiet i Oslo ber foreldre ta ansvar etter mange episoder med knivbruk blant unge. Nå vil de oftere enn før bøtelegge ungdom med kniv.

NTB

Publisert: 13.02.19 22:56







I januar rykket Oslo - politiet ut til 34 knivepisoder, melder TV 2. Episodene dreier seg om alt fra trusler med kniv til ran, grov vold og drap. Politimester Hans Sverre Sjøvold ser alvorlig på utviklingen.

les også 17-åring varetektsfengslet etter knivstikking

– Dersom de er over 18 år, vil det bli full siktelse, bøtelegging og straff med en gang. Skjer det en gang til, så vil det bli begjæring om varetektsfengsling, sier han til kanalen og legger til at det i noen av tilfellene kun har vært flaks at hendelsen ikke har endt i drap.

les også Frp vil ha nytt gjengprosjekt etter flere knivangrep i Oslo

Politiet vil dessuten i større grad enn tidligere bøtelegge ungdom under 18 år.

Sjøvold opplever at terskelen for at å unge går med og benytter seg av kniv er lavere enn tidligere. Han er samtidig bekymret for ungdommens dårlige respekt overfor politiet.

les også Tre menn skadet i knivstikking i Oslo

– Det handler om rotløse ungdom, som gjerne sliter på skolen, hvis de i det hele tatt kommer seg gjennom skolen. Det er en tøff oppvekst for svært mange unge mennesker, sier han og legger ikke skjul på at unge med innvandringsbakgrunn er overrepresentert, selv om flere er født og oppvokst i Norge.

les også Frp snur: Vil innføre forbud mot machete

Politimesteren legger mye av ansvaret på foreldrene og mener det er deres ansvar å få barna til å oppføre seg.

– Mange av dem vi ser der ute skulle aldri vært der, sier politimesteren.