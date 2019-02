RASER: – Den nye sentrumtunnelen er først og fremst til for at folk som bor i hele byen skal kunne få flere T-baner, sier byrådsleder Raymond Johansen, og kaller Oslo Høyres traséforslag «useriøst». Foto: Frode Hansen, VG

Byrådslederen om nytt T-bane-forslag: «Helt useriøst»

– Oslo Høyre svikter alle utenfor sentrum, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om nytt Høyre-forslag for T-bane-tunnel i Oslo sentrum. Oslo Høyre mener forslaget byrådet lanserte i fjor er gammeldags.

Ny T-bane-tunnel gjennom Oslo sentrum er prioritert i Nasjonal Transportplan, og utredet gjennom flere år. Planen er at arbeidet med tunnelen starter i 2024 og varer til 2030.

Men hvor den nye traseen skal gå, er det politisk uenighet om i hovedstaden.

Byrådet la i fjor frem forslag om at den nye traseen for ny T-banetunnel skal gå gjennom sentrum, via Stortinget stasjon.

Denne løsningen skal ifølge byrådslederen blant annet sørge for fem-minuttersruter på alle T-banelinjene.

Oslo Høyre ønsker nå en annen trasé for den nye tunnelen, i strid med byrådets forslag. Denne går fra Majorstua til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene, Grünerløkka og til Carl Berner.

Dette ble vedtatt på årsmøtet 26. januar.

– Vi mener at forslaget byrådet har lagt frem er visjonsløst og gammeldags, sier Eirik Lae Solberg til VG.

Han er byrådslederkandidat for Høyre i Oslo og leder av Samferdsels- og miljøkomiteen.

– Når de foreslår en tunnel nesten parallelt med dagens tunnel, tenker de bare på hvordan de skal øke kapasitet inntil Stortinget. Når vi bygger en helt ny T-bane-tunnel, må vi også tenke på hvordan denne kan bidra til utviklingen av Oslo de neste 50 årene. Oslo vil da ikke bare ha ett sentrumsområde, som vi tradisjonelt har hatt rundt Karl Johan, sier han.

«Useriøst»

– Dette er helt useriøst fra Oslo Høyre, sier byrådsleder Raymond Johansen om det ferske forslaget.

– Det virker ikke som Høyre har skjønt hvorfor vi trenger en ny T-banetunnel gjennom sentrum. Det hjelper ikke folk i Groruddalen, på Mortensrud, Lambertseter, Sognsvann eller Østerås å bygge T-bane til Sagene, sier han.

Lae Solberg mener det blir like mange avganger utenfor sentrum med deres forslag, som blant annet innebærer en egen forbindelse fra Ensjø til Carl Berner.

– Det er riktig at noen av disse avgangene vil gå til andre steder i indre by, og det er fornuftig, fordi arbeidsplassene i fremtiden også vil ligge andre steder i Oslo sentrum enn i nærheten av Karl Johans gate, sier han.

Åpner for ett års forsinkelse

Johansen mener at Høyre stoler mer på seg selv enn rådene fra fagfolk.

– Det er ulike synspunkter blant ulike fagfolk. Høyre ønsker en skikkelig faglig utredning av vårt alternativ, svarer Lae Solberg til kritikken.

Han er åpen for at en slik utredning vil føre til forsinkelser.

– Vi må regne med et års forsinkelse, men når vi skal bygge en T-bane for de neste 100 år,ene er det viktig at vi velger riktig løsning. Byrådet har ventet tre år med å legge frem trasévalget for bystyret, og vi kan ikke ende med et dårlig valg fordi byrådet har somlet med å legge frem saken, sier han, og legger til:

– I stedet for å blåse seg opp burde byrådslederen ønske velkommen en debatt om fremtidens t-banesystem. Det er hans eget byråd som er årsaken til at trasevalget ikke ble diskutert for.

– Allerede i 2010 vedtok bystyret at det viktigste var å øke kapasiteten på en måte som kommer hele byen til gode. Ruter har jobbet etter det målet, og har levert et faglig velbegrunnet forslag. Høyre får selv ta ansvar for at de ikke har fulgt med i timen, ikke skylde på andre for at de ikke har tenkt på eller diskutert saken, svare Johansen.

– For to dager vedtok vi en langsiktig kommuneplan der vi alle sammen slo fast at de områdene Høyre nå peker på ikke er byens store utviklingsområder. Det er useriøst når man snur totalt på flisa og vil gjøre områder som Sagene til en stor byggeplass.

Ruter-anbefalingen

Borghild Bay er prosjektleder for Ruters planarbeid med ny T-banetunnel. Hun forteller at Ruter har gitt en faglig vurdering til byrådet.

– Vi fikk en bestilling om å skulle gjennomføre utredninger av tunnelkapasiteten gjennom Oslo sentrum første gang i 2010. Ruter har sammen med andre aktører i to store utredningssaker jobbet med alternative traseer og stasjoner, og jobbet med ulike konsepter. Alternativet vi anbefaler er en tunnel fra Majorstuen via Bislett til Stortinget, videre til Nybrua og til Tøyen, sier Bay til VG.

Hovedbegrunnelsen for denne anbefalingen er ifølge Bay at vi har et T-banenett der alle linjene går gjennom sentrum fra Majorstuen og til Tøyen.

– Kapasiteten i tunnelen er fullt utnyttet, og for å kunne gi alle et tilbud i årene som kommer trenger vi å øke kapasiteten gjennom sentrum. Det vil si at hvis vi får etablert en ny tunnel gjennom sentrum, kan alle grenbanene få flere avganger, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien sier til VG at Sporveien generelt forholder seg til de bestillingene de får fra politisk nivå.

– Vi er en fagetat som utfører det vi får bestilling på, så når politikerne blir enige om hvor dette skal gå, så skal vi klare å løse det. Men vi er vel generelt forsiktige med å gå inn i det som for tiden ser ut til å være en diskusjon mellom politiske partier, det er på siden av vårt mandat, sier Rustad.

Saken er nå til behandling i Oslo bystyre, og skal etter planen behandles i slutten av februar.