ÅSTED: Krimteknikere arbeider i leiligheten hvor kvinnen døde etter å ha blitt truffet av to skudd fra en hagle den 26. september i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

Drapssiktet løslatt etter nye undersøkelser: – Jeg har fortalt sannheten fra dag én

INNENRIKS 2019-02-02T10:33:55Z

Mannen er siktet for å ha drept en kvinne med hagle, men ble løslatt etter våpenanalysene støttet forklaringen om at det var et uhell.

Publisert: 02.02.19 11:33 Oppdatert: 02.02.19 11:48

VG møtte mannen utenfor Oslo fengsel da han ble løslatt fredag ettermiddag.

– Jeg har fortalt sannheten fra dag én, og det er veldig viktig for meg at sannheten kommer frem. Det har aldri vært i tankene mine eller meningen at NN (avdøde, red.anm.) skulle dø, sier den drapssiktede mannen.

VG møter ham idet han kommer ut, bærende på to poser med eiendelene sine. Bak seg har han over fire måneder i varetekt.

Snart skal sønnen komme og omfavne faren i det kalde snøværet.

Nye undersøkelser

26. september i fjor døde en kvinne i 40-årene i en leilighet på Oppsal i Oslo etter å ha blitt truffet av to hagleskudd fra den nå løslatte mannens hagle.

Mannen i 50-årene ble pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han hevdet fra starten av etterforskningen at haglen gikk av da han tok den sammen etter å ha ladet den.

I forrige uke mottok påtalemyndigheten den tekniske undersøkelsen av haglen. Den støtter opp under siktedes forklaring om at våpenet var defekt.

Torsdag besluttet Oslo tingrett å løslate den drapssiktede mannen. Påtalemyndigheten anket denne avgjørelsen, men mannen ble løslatt fra Oslo fengsel fredag ettermiddag etter at lagmannsretten forkastet anken.

De tekniske undersøkelsene som er gjort av haglen, viser at den konsekvent går av ved normal sammenklapping, uten at noen rører avtrekkeren.

– Jeg ville bare ha fred og ro

Mannen beskriver relasjonen mellom de to som et kort kjæresteforhold. Ifølge mannen hadde ekskjæresten kommet på besøk denne kvelden fordi hun ville prate litt. Da han etter hvert sa at han ønsket å ta kvelden, oppsto det en uenighet hvorpå kvinnen skal ha fremsatt trusler om at en gjeng skulle komme og ta ham, hevder han.

– Jeg ville bare ha fred og ro, jeg skulle på jobb dagen etter, sier han.

– Men hvorfor tok du opp haglen?

– Jeg følte meg truet og ble sint og provosert, forteller mannen om den angivelige gjengen som skulle komme.

– Jeg var redd, og ville at hun skulle dra hjem. Det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv.

– Og så gikk haglen plutselig bare av?

– Det stemmer. Jeg har fortalt sannheten. Det som skjer er at jeg gjør det dumme med å sette to patroner inn i haglen, og når den settes sammen så smeller skuddet automatisk av. Uten å være i nærheten av avtrekkeren. Og dette har den våpentekniske rapporten også kommet frem til, at det stemmer, det jeg har forklart.

– Og da sto hun foran løpet?

– Skuddet traff høyre arm. Hun sto oppreist og snakket i telefonen. Jeg pekte ikke mot henne i det hele tatt. Jeg ville bare markere at hun skulle ringe den gjengen og avlyse det hele. Så jeg kunne låse døren med sikkerhetslås og være i fred.

Politiadvokat Kari Kirkhorn påpeker overfor VG at siktelsen for forsettelig drap består.

– Han har vært siktet for drap og er fortsatt siktet for drap, sier Kirkhorn til VG.

Til mannens forklaring om at han tok opp haglen fordi han følte seg truet, sier politiadvokaten:

– Jeg har ikke lyst til å kommentere bevisene, men det har vært en uenighet mellom disse to i forkant. Og så har det endt opp med at hun ble skutt, sier Kirkhorn til VG.

I kjennelsen kommer det frem at Oslo tingrett har merket seg at tekniske funn ikke stemmer med mannens forklaring om retning på våpenet og plassering av avdøde, samt at mannen hadde kjennskap til at haglen ikke helt var til å stole på. Konklusjonen er likevel at det ikke foreligger meget sterk grad av sannsynlighet for at han forsettlig (med vilje) skjøt kvinnen.

Tenker på avdødes familie

Mannen forteller at han har hatt haglen stående og støve ned i et klesskap i entreen, hvor også krangelen fant sted. Ifølge ham har han kun har prøvd den én gang for rundt 30 år siden.

– Det var en hagle etter min bestefar, som faren min hadde hatt og som jeg har arvet av min far igjen. De har vært ivrige jegere, men jeg har aldri vært på jakt, så den har bare blitt stående der.

– Hvordan reagerte du da det skjedde?

– Det var et grufullt sjokk. Jeg begynte med gjenopplivning med en eneste gang og ringte også 113, sier mannen.

Retten mener at hans forklaring om at hendelsen var et uhell styrkes av dette.

Mannen beskriver at det har vært tøft å sitte inne. De trange veggene har gitt ham «celleangst».

– Det har vært hyggelige betjenter her, så det skal de ha all ros for.

– Hva tenker du om livet videre, hva skal du gjøre nå?

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan, sier den drapssiktede mannen og begynner å gråte der han står dekket av snø utenfor Oslo fengsel.

– Jeg tenker veldig mye på familien hennes, sier mannen.

Uønsket i borettslaget

Mens mannen prater med VG, kommer sønnen hans for å hente ham. De gir hverandre en klem.

Ifølge mannen skal han ha fått et brev fra borettslaget om at han bør selge leiligheten sin, hvor han har bodd i 20 år.

– Saken er ikke ferdig, men jeg er ikke dømt, så det var veldig skuffende. Jeg har vært en god, gammeldags vaktmester i borettslaget og hjulpet til i tykt og tynt, sent og tidlig. Men i lys av det som har skjedd, så har jeg lyst til å flytte derfra, sier han.

– Jeg kommer til å dra på hytta. Naturen gir krefter. Gå i skogen og på skiturer. Jeg trenger det nå. Jeg trenger det. Litt frihet og ro, og samle meg.

– Uaktsomhet er kanskje alternativet nå? spør VG angående en eventuell endret siktelse.

– Det er veldig vanskelig for meg å si noe om, jeg har aldri vært i en sånn situasjon før. Det er så uheldig det som har skjedd.

Den siktedes forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, sier til VG at det er helt uforståelig at siktelsen består.

– Jeg tar som en selvfølge at siktelsen blir endret, med tanke på hvordan bevisbildet er og at både tre lagdommere enstemmig og en tingrettsdommer har kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for fengsling. Hvis de ikke endrer siktelsen, vil jeg bli sjokkert.

– Hvorfor tror du påtalemyndigheten valgte å anke kjennelsen?

– Det er et godt spørsmål. Kanskje man har gått for høyt ut og får tunnelsyn og ikke er åpne for at det er andre handlingsalternativer.

Bistandsadvokat Gunhild Bergan har til TV 2 uttalt at de er opprørt over løslatelsen. Familien er gjennom sin bistandsadvokat orientert om intervjuet.