KNM «Helge Ingstad»: Skroget ser uskadet ut etter fire måneder under vann

HJELTEFJORDEN (VG) Fregatten KNM «Helge Ingstad» ser forbausende hel og uskadet ut – med unntak av skadene fra sammenstøtet. Det er inntrykket etter første fase av hevingsoperasjonen.

– Vi har ikke kommet til med kameraer over alt, men inntrykket er at skroget ser helt og pent ut. Hevingen har gått rolig for seg, selv om pulsen gikk litt opp akkurat da vi tok båten løs fra bunnen, forklarer Forsvarsmateriells vaktleder på bro på kranlekteren «Gulliver», kommandørkaptein Trond Inge Bogstrand til VG.

GÅR ETTER PLANEN: Den mest kritiske delen av hevingen er over – nå gjenstår å rette opp slagsiden før KNM «Helge Ingstad» sakte skal heves til sin egen vannlinje. Foto: Forsvarsmateriell

Ut på dypere vann

Han forklarer det som har skjedd:

– Vi ligger omtrent på skjema tidsmessig i forhold til startpunktet, som ble satt ved 2-tiden i natt. Båten ble tatt løs fra bunnen nå i morges, og deretter har vi brukt noe tid på å få bort festevaiere slik at de ikke forstyrrer.

KAPPER: Her skjærer en dykker over en av kjettingene som har holdt KNM «Helge Ingstad» fast til sjøbunnen tirsdag formiddag. Foto: Forsvaret

Når det var klart, har de to kranlekterne «Rambiz» og «Gulliver» dradd seg 70–80 meter fra land.

– Det var svært grunt inne ved land, slik at vi ikke kunne rette opp skipet. Så har vi arbeidet med å få på plass de fire siste hevekjettingene. Vi har til nå bare brukt 12, men skal bruke 16. Disse har vi laget hakk til i ved å brenne bort noe av slingrekjølen under vann. Når disse er på plass, settes det spenn – tension – på dem også.

Hevet forparten

Neste punkt i operasjonen har vært å heve forparten, slik at den kommer på høyde med akterdelen.

– Fartøyet er rettet opp, men den ligger fortsatt med en slagside mot styrbord. Først når det er på plass, starter vridningen av fartøyet – for å rette opp slagsiden.

– Vi har ganske store kjettinger rundt skipet. Størrelsen betyr også noe for å unngå skader på skroget, ved at presset fordeler seg på en større flate, sier Bogstrand.

HAR KLART SEG: Selve skroget til fregatten ser ut til ha klart oppholdet oppetter svabergene i Øygarden ganske godt, ifølge de som har sett på det. Foto: NRK/ POOL / NTB scanpix

Starter heving

Dette betyr at den møysommelige hevingen muligens kan starte allerede tirsdag kveld:

– Det vil ta tid, fordi vi samtidig med heving også må starte pumping av sjøvann ut fra skipet, samtidig som det skal renne ut fra naturlige åpninger. Det lages også nye åpninger for å drenere, sier han.

Operasjonsleder i BOA Management, Anders Penna, sa til VG i dag tidlig at det er beregnet 72 timer på å få KNM «Helge Ingstad» trygt plassert på senkedokken «Boabarge». Det er i tillegg beregnet 24 timer for uforutsette hendelser. «Boabarge» skal heve den ytterlige opp over havflaten og frakte den til marinebasen Haakonsvern før helgen.