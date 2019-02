ÅSTED: Det var i denne tunnelen på Filipstad at en tenåring mistet livet og to ble alvorlig skadet. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Rektor etter tunnelulykken: – Vi er dypt bekymret for vår elev

Jenta (16) som ble alvorlig skadet i strømulykken gikk på skole i Drammen. Flere av elevene der kjente også gutten som mistet livet.

– Vi er selvfølgelig dypt bekymret for vår elev, og har et sterkt håp om at hun skal klare seg. Dette er helt forferdelig. Våre tanker går også til den omkomne guttens familie, sier fungerende rektor ved den aktuelle skolen til VG.

I likhet med den 16 år gamle jenta, ligger også en 15 år gammel gutt fortsatt på Haukeland sykehus med alvorlige skader. En gutt født i 2003 mistet livet da de tre tenåringene tok seg inn i en tunnel ved jernbanelinjen på Filipstad, og kom i kontakt med en strømførende kilde.

– Elever og foresatte har gjort oss kjent med at han tidligere har gått på barneskole med mange av elevene her. Det er mange her som har en relasjon til ham, og det er naturligvis stor sorg knyttet til tapet, sier rektor ved skolen i Drammen .

De to guttene var elever ved Ruseløkka skole i Oslo - se intervju med rektor her:

I Buskerud er det denne uken vinterferie, og det har derfor ikke vært naturlig å samle elevene på skolen, sier fungerende rektor. Men skolen har sendt ut SMS til alle foresatte om at jenta som er skadet er elev – og torsdag og fredag har de bemanning på skolen.

– Det viktigste for oss er å sørge for at ungdommene får en arena hvor de får snakke sammen om det som har skjedd, dele følelser og få god informasjon. Vår oppgave er å legge til rette for det.

Den 15 år gamle gutten og 16 år gamle jenta som er alvorlig skadet er fortsatt ikke avhørt, og politiet ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si noe mer om hva de mener skjedde i tunnelen.

De ønsker heller ikke å kommentere den omtalte kjøreledningen 5,5 meter over bakken, som Bane NOR tror de kom borti. Et sentralt tema etter dødsulykken er hvorvidt området var godt nok sikret med gjerder og skilt.

Dette etterforskes av politiet, og tirsdag formiddag er Statens havarikommisjon på ulykkesstedet sammen med brannvesenet og Bane NOR.