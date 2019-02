Kvinne i 60-årene død etter angrep på gravlund: Mann i 40-årene siktet for drap

HAUGESUND (VG) En mann i 40-årene er siktet for drap etter et angivelig økseangrep i Haugesund. Han har ikke vært i stand til å snakke om saken, ifølge hans forsvarer.

Publisert: 20.02.19 09:48 Oppdatert: 20.02.19 10:52







Kvinnen ble erklært død natt til onsdag.

Det var klokken 16.17 tirsdag at politiet rykket ut til en leilighet i Haugesund etter melding om en mann med øks som forsøkte å bryte seg inn.

Ifølge politiet forsvant mannen fra stedet i en bil, men ble senere pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Der fant politiet kvinnen, som ble kjørt til sykehus i all hast.

Tidligere straffet

Den nå drapssiktede mannen er en tidligere kjenning av politiet.

– Han er godt kjent for politiet, blant annet for voldskriminalitet, og han er tidligere straffet, sier politiadvokat Marte E. Lysaker under pressekonferansen onsdag.

Lysaker vil ikke gå nærmere inn på hva han tidligere er straffedømt for.

Mannen vil etter planen bli avhørt om saken i løpet av onsdag og bli begjært varetektsfengslet i løpet av torsdagen.

Mannen, som er norsk statsborger, skal ha oppført seg veldig truende. Det var vitner som varslet politiet om mannen på gravlunden, og disse er avhørt av politiet.

VG kjenner til at det er aktuelt å oppnevne rettspsykiatrisk sakkyndig i saken.

Det er ifølge Lysaker tatt prøver med tanke på ruspåvirkning.

KIRKEGÅRD: På denne kirkegården i Haugesund ble mannen pågrepet og kvinnen funnet livstruende skadet. Foto: Kjell Bua

Fant øks på åstedet

Politiet forteller videre at de har kontroll på en øks, men det er ifølge Lysaker for tidlig å si om øksen ble brukt mot kvinnen.

Tirsdag uttalte politiet at de trodde øksen hadde en forbindelse med drapet. Øksen ble funnet på åstedet.

ETTERFORSKER: På kirkegården hvor mannen ble pågrepet, fant politiet også en skadet kvinne. Foto: Kjell Bua

– Ikke i stand til å prate om saken

Den siktedes forsvarer Erik Lea sier til VG at han snakket med klienten natt til onsdag.

– Da jeg snakket med ham i natt, snakket vi ikke om saken, vi bare pratet. Han var ikke i stand til å prate om saken, han var i ganske dårlig fatning, for å si det sånn, sier han.

– Det er ingenting som tilsier at fornærmede og siktede hadde en relasjon, opplyser

politiadvokat Marte E. Lysaker i en pressemelding.

Benedicte Storhaug, bistandsadvokat for de etterlatte, har ikke besvart VGs henvendelse onsdag.

PÅGREPET HER: Mannen ble pågrepet på en gravlund i Haugesund. Foto: Tipser

Den fornærmede kvinnen er identifisert, og pårørende er varslet.

Tidligere på kvelden fortalte jourhavende jurist Anne Mette Dahle til VG at kvinnen hadde stikkskader.

Tirsdag kveld var området på gravlunden sperret av.

I tillegg til kriminalteknisk åstedsundersøkelse og rundspørring i området, ble det i tirsdag foretatt en rekke vitneavhør, et arbeid som fortsetter onsdag.

Det er ifølge politiet ikke noe som tyder på at det er utøvd vold mot andre.