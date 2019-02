(B) ÆSJ: Slik så fasaden hos Nav i Halden ut lørdag morgen. Foto: Brannvesenet

Drittlei ordfører: – Normale mennesker gjør ikke sånt

I flere uker har noen smurt avføring på bygninger i Halden sentrum. I helgen har det eskalert, sier ordføreren til VG.

Publisert: 23.02.19 22:11 Oppdatert: 23.02.19 22:31







De siste tre ukene har ulike inngangspartier i Østfold-byen blitt tilgriset med avføring. Søndag morgen var det inngangsdøren til Nav som var rammet.

Også andre steder i rådhuskvartalet var det smurt ekskrementer, ifølge ordføreren i byen.

– Jeg tenker at det må være en eller flere mennesker som ikke er helt friske. Det er ikke normale mennesker som gjør sånt. Her er det noen med psykiske problemer som står bak, det er jeg helt overbevist om, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H) til VG.

Brannvesenet måtte rengjøre

Lørdag delte han et bilde av griseriet på sin Facebook-side «Glad i Halden».

«Det går en eller flere syke mennesker rundt i byen vår», skrev Edquist og opplyste at brannvesenet brukte nesten en time på å få rengjort etter vandalene.

Halden Arbeiderblad skriver at problemet dukket opp første gang 31. januar i år. Siden den gang har både kommunen, en varmestue og Frelsesarmeen fått unngjelde. Natt til torsdag denne uken var det inngangspartiet hos kemneren som ble smurt inn med bæsj, ifølge avisen.

FRUSTRERT: Ordfører Thor Edquist (H) i Halden har fått nok av at bygninger i byen tilgrises med avføring. Her er han under Haldens 350 årsjubileum i 2015. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ordføreren sier til VG at det har vært snakk om at videoovervåkning kunne ha bidratt til å forhindre nye tilfeller.

– Det kunne man ha gjort, men vi kan ikke ha videokameraer over hele byen heller. Vi får håpe politiet klarer og finne gjerningspersonen eller personene i løpet av kort tid, sier Edquist.

Ba for gjerningspersonen

Han mener problemet har eskalert med hendelsene denne helgen.

Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at det har vært flere tilfeller av slik tilgrising den siste tiden, senest natt til lørdag.

NRK Østfold har snakket med korpsleder i Frelsesarmeen Øyvind Askevold og skriver at døren til armeen ble rammet 8. februar i år.

Askvold sier at de vasket vekk tilgrisingen og desinfiserte døren. Etter å ha kommet over det første sjokket, valgte de å be for gjerningspersonen.

– Dette er nok et menneske som sliter, og da gjør vi som vi pleier: Vi legger ham eller henne foran Gud i bønn, sier Askevold til NRK Østfold.