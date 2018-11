TILTALT FOR DRAP: Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept sin kone Janne Jemtland. Her er de avbildet sammen i Djibouti på Afrikas Horn. Foto: Privat

Jemtland-rettssaken: Ville kaste meddommer grunnet ulvekrangel

INNENRIKS 2018-11-08T11:28:04Z

En påstått høylytt krangel om ulvedebatten førte til at drapstiltalte Svein Jemtland krevde at en av meddommerne i drapssaken ble byttet ut.

Publisert: 08.11.18 12:28 Oppdatert: 08.11.18 12:48

Hedmarken tingrett avviste derimot 47-åringens begjæring, og den aktuelle meddommeren vil likevel sitte ved dommerbordet når rettssaken mot Jemtland starter på Hamar mandag.

Der står han tiltalt for å ha drept sin kone Janne Jemtland i slutten av desember i fjor. Tobarnsmoren var savnet i to uker før han selv ble pågrepet og siktet for drap. Dagen etter pågripelsen fant politiet Janne på bunnen av Glomma med et batteri festet til kroppen .

Han nekter straffskyld etter tiltalen .

Venner om Jemtland : - Han var en enormt god skuespiller

Bakgrunnen for at Jemtland ønsket dommeren byttet ut, var at han mener de to skal ha vært involvert i en «uheldig episode» flere år tilbake i tid.

Jemtland hevder i sin begjæring at det skal ha oppstått en høylytt krangel om Senterpartiets ulvepolitikk mellom ham og den aktuelle meddommeren, som på det tidspunktet skal ha stått på stand for partiet i Brumunddal .

– Jemtland skal i den forbindelse ha kommet med ukvemsord som resulterte i at diskusjonen brått ble avsluttet. Diskusjonen skal ha vært høylytt og lite hyggelig, blant annet som følge av Jemtlands krasse ordbruk, skriver hans forsvarer Ida Andenæs i begjæringen.

Avviser krangel

Den drapstiltalte 47-åringen mener derfor at meddommeren er inhabil, og han frykter at hun kan være forutinntatt og at episoden kan påvirke hennes uavhengighet i straffesaken mot ham.

Politiet : Blodsporene fra Janne ble plantet

Meddommeren selv sier at hun ikke husker den aktuelle episoden, og mener at det eneste hun har til felles med Jemtland er at de er fra samme sted.

– Har aldri vært i en høylytt diskusjon med noen på stand om ulvepolitikk, og kommet med ukvemsord eller krass ordbruk. Han må ha forvekslet meg med en annen, skriver hun i sitt svar til tingretten.

Jemtlands andre forsvarer, Christian Flemmen Johansen, sier at begjæringen ble sendt inn fordi de ønsket en avklaring.

– Det fikk vi. Vi har ikke noe problem med at vedkommende møter, sier han.

Ville lukke dørene

Den drapstiltalte ektemannen begjærte også at deler av rettssaken skulle gå for lukkede dører og at det skulle forbys å referere det som vil komme frem under disse delene av vitneførselen.

Det gjelder deler som omhandler ekteparets to mindreårige sønner, begge under 16 år. De er oppført som de første to vitnene etter farens forklaring, og deres forklaringer vil bli avspilt som tilrettelagte avhør.

Jannes bror om rettssaken : - Rart og slitsomt

Jemtland ønsker også at deler av hans egen forklaring skal gå for lukket rett av hensyn til barna. Det gjelder hans forklaring «hva gjelder barnas involvering i tiltalens aktuelle hendelsesforløp» og «hvilken rolle barna har hatt i dette».

Hverken bistandsadvokaten, påtalemyndigheten eller tingretten er enige i at dørene skal lukkes. Det reagerer Jemtland ifølge kjennelsen fra Hedmarken tingrett på med vantro og han ytrer at han ikke fester lit til bistandsadvokatens vurdering.

– Guttene har det etter forholdene greit, men det er klart at det er veldig belastende for dem. Spesielt er alt fokuset fra media vanskelig. Dette er jo en veldig tragisk hendelse i deres liv, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

Hun ønsker ikke å kommentere Jemtlands beskyldninger mot henne som bistandsadvokat.

Nekter straffskyld

Gjennom den tre uker lange rettssaken er det innkalt over 40 vitner. 35 av disse er kalt inn av påtalemyndigheten, og blant disse er familiemedlemmer, venner og naboer av den tiltalte og drepte.

Forsvaret har oppført fem vitner, mens tre vitner er oppført fra bistandsadvokaten til ekteparets to mindreårige sønner.