NORDMENN FLYR MEST: Nordmenn er på toppen i Europa hva gjelder innenriksreiser. Foto: Jan Ovind/VG

Faktisk.no: Ja, nordmenn flyr fire ganger mer innenriks enn svenskene

INNENRIKS 2018-10-16T12:08:56Z

Faktasjekken konkluderer med at Une Aina Basthold (MDG) har rett i sin påstand om innenriksflyvningen.

Publisert: 16.10.18 14:08

Under Politisk kvarter på NRK forrige onsdag uttalte Une Aina Bastholm at nordmenn er på Europa-toppen hva gjelder flyreiser innenriks, og at vi flyr fire ganger så mye innenriks som svenskene.

Faktisk.no sin gjennomgang viser at dette stemmer. På totalt antall flyreiser er nordmenn på en fjerdeplass. Innenriks flyr vi klart mest.

Les hele faktasjekken under: