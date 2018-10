KYSSET TIL: Per Sandberg benyttet anledningen til å kysse sin kjæreste opptil flere ganger under presseseansen mandag. Foto: Mattis Sandblad

Per Sandberg og Bahareh Letnes: Slik ble vi kjærester

2018-10-29

Per Sandberg (58) og kjæresten Bahareh Letnes (28) innrømmer at deres selskaper har null i inntekter. Nå forteller de om hvordan de møttes – og ble kjærester.

Publisert: 29.10.18 16:40

«Jeg har aldri vært så lykkelig i et forhold før, aldri. Per har respekt for min identitet, bakgrunn, kultur, min historie, hele meg. Jeg har aldri blitt elsket så høyt før, jeg har aldri fått så mye omsorg, oppmerksomhet, kjærlighet, respekt, empati, trøst og hjelp».

Slik beskriver Bahareh Letnes det mye omtalte forholdet til Per Sandberg . Relasjonen mellom de to skapte bølger i det politiske Norge etter at Sandberg ikke opplyste om deres felles ferietur til Iran, brøt sikkerhetsrutinene – og til slutt forlot regjeringen.

Mandag morgen møtte de pressen for å fortelle om sin felles bok «Fremmede makter har flyttet inn»:

Hun forteller at hun flyktet til Norge fordi familien hennes ville tvangsgifte henne som 15-åring, med en mye eldre mann. Og forsikrer at hun ikke er noen spion.

De forteller varmt om sine planer for business, men må, når VG spør, innrømme at deres selskaper foreløpig ikke har hatt en eneste krone i inntekt.

– Null kroner

– Nei, null, sier hun.

Sandberg nikker.

Han har seks måneders karantene og derfor seks måneders etterlønn. Men det tar snart slutt.

– Tenker du å få deg jobb i en norsks selskap?

– Ja, 13. februar er jeg NAV-klient. Så har jeg fire måneder karantene i tillegg, som er ødeleggende for meg. Jeg har seks, pluss fire måneder karantene, fordi jeg har sakskarantene i tillegg. Jeg kan ikke begynne i drive business før mai neste år.

– Akkurat nå har vi det jævlig bra

– Men jeg kan finne meg jobb selvfølgelig. Vi vurderer å reise ned igjen til Iran for å fortsette og se på mulighetene, men der er det heller ingen inntekter å hente, det første året.

– Så hvis noen har en jobb der ute til deg, så er du klar?

– Ja, jeg er på søkersiden etter en jobb. Jeg sier ja takk, hvis det er noen som har en god jobb til meg her i Norge.

Bahareh Letnes sa på pressekonferansen mandag at hun ønsker barn.

Hun er veldig åpen på det og får kjæresten til å rødme.

– Kan Per bli en god far for dine barn?

– Ja, han kan bli en veldig god far for våre barn.

– Du legger kraftig press på ham nå?

De ler.

– Vi svarer ikke på det. Akkurat nå har vi det jævlig bra, sier han.

– 30 år forskjell: mange tenker; hvor naive går det an å bli: Det holder et par år, så går de hver til sitt?

– Jo, jo men to år! Fantastisk, sier Sandberg og ler enda mer.

– Frankrikes president er 40 og kona 65. De har vært sammen lenge, sier hun.

– Ærlig talt

Letnes fremholder i boken at det har blitt brukt mot henne at hun nå er sammen med en mann som er like gammel som den hun skulle tvangsgiftes med.

«Ærlig talt. Den gangen var jeg femten år gammel. Nå er jeg åtteogtyve. Per er en moderne, liberal, demokratisk mann, den absolutte motpol til min tiltenkte iranske brudgom», skriver hun.

I boken forteller de hvordan de først møttes og hvordan de til slutt ble kjærester. Første gang var under en paneldebatt i november 2015, som han deltok i. Etter møtet gikk hun opp og hilste på ham og fortalte at hun het Letnes og også kom fra Skogn, Sandbergs hjemsted som hun hadde flyttet til.

Det mer private begynte da Per Sandberg satt på en pub på Karl Johan en sommerdag i fjor og drakk øl med Peter Batta. Letnes var på handletur med fostermoren og hennes venninner.

Det begynte med en øl

Hun gikk bort og hilste på. Det endte med at hun satte seg ned og delte en øl.

Etter det møttes de flere ganger og kjærlighet ble det, ifølge boken, først da han inviterte henne med til Skagen i juli i sommer, hvor det var festival og hvor det er tradisjon for at venner fra Skogn reiser.

Moren til Sandbergs voksne barn, Ulla Kjær Frandsen, bor også her.

«Jeg spurte om Bahareh ville bli med, men hun takket nei i første runde. Ryktene om oss ville fått bein å gå på hvis vi ble observert av alle disse skogningene, men etter å ha tenkt seg litt om ombestemte hun seg og ble med. Det var tøft gjort, men da hun kom ned, koste hun seg storveies selv om det var litt småskummelt å møte skogningene og Ulla», skriver Sandberg i boken.

– Etter dagene i Skagen var vel de aller fleste oppmerksomme på forholdet vårt, og vi kunne kalle oss kjærester, fastslår Sandberg.

«Jeg gledet meg over å kunne være med Per på ferie en hel uke».

Hun skriver at da de ble kjent, visste hun at Per var gift og hadde barn, og selv om hun likte ham godt, ikke ville være så egoistisk at det bidro til å ødelegge ekteskapet hans.

– Kjærlighet er ikke noe regneark

«Det var først da jeg ble kjent med hvordan det faktisk sto til, at jeg turte å innrømme hvor godt jeg likte ham. Da skjønte jeg også hvorfor han gadd å møte meg, at han likte meg mer enn vanlig vennskap. Jeg elsker Pers selskap, jeg elsker måten han er på, vi tenker på samme måte og deler synspunkter på det aller meste. Vi har felles verdier og felles interesser. Vi kjeder oss aldri sammen», skriver hun.

Kjæresteparet skal bo sammen i Mandal.

– Men vi har også et krypinn her i Oslo, sier Sandberg.

Flere ganger under pressekonferansen og intervjuet, gir han henne kyss på kinnet.

Og da han ironiserte over seg selv som mye eldre – «og bleik og feit» reagerte hun og fastslo at det ikke var sant.

Hun legger til:

– Kjærlighet er ikke noe regneark.