IKKE AVHØRT: Fem dager etter knivdrapet på Vinstra er siktede ikke formelt avhørt, forteller 16-åringens forsvarer Lorentz Stavrum, her med politiadvokat Stine Rigmor Grimstad. Bildet er fra fengslingsmøtet fredag. Foto: Ådne Husby Sandnes

Vinstra-drapet: Usikkert når siktede kan avhøres

INNENRIKS 2018-11-05T16:15:44Z

Politiet ønsker å avhøre den siktede 16-åringen i løpet av uken. Forsvareren hans, Lorentz Stavrum, sier til VG at han er usikker på om det er mulig.

Publisert: 05.11.18 17:15 Oppdatert: 05.11.18 18:56

– Han er veldig preget av det som skjedde. Jeg har ikke hatt noen samtale med han i dag, men i går hadde jeg det. Jeg vil gjerne snakke med de rundt han hvordan det ligger an før han eventuelt avhøres, sier guttens forsvarer Lorentz Stavrum.

Onsdag ble en 16 år gammel jente drept på Vinstra. Rundt 12 minutter etter at bevæpnet politi rykket ut fikk de kontroll på den antatte gjerningspersonen – en 16 år gammel gutt.

Fredag fortalte Stavrum at hans klient samtykker til varetektsfengsling i to uker .

– Vi har overhodet ikke snakket om skyldspørsmålet, sier forsvareren.

Ønsker avhør denne uken

Tidligere mandag fortalte politiadvokat Stine Rigmor Grimstad at siktede i forrige uke avga sin frie forklaring, men at videre og konfronterende avhør vil bli gjennomført når etterforskningen krever det.

Stavrum sier til VG at politiet ønsker å få til et avhør i løpet av denne uken. Han er usikker på om hans klient er i stand til å gjennomføre et avhør.

– Jeg må vurdere om han er i stand til å avhøres, og om det passer inn med et avhør på nåværende tidspunkt, sier Lorentz Stavrum.

Ikke oppnevnt sakkyndig

Forsvareren sier at det enda ikke er oppnevnt noen sakkyndig i saken, men at det er forberedt.

Allerede dagen etter drapet sa Stavrum at det er høyst aktuelt å oppnevne sakkyndige i saken, og at guttens psykiske helse ville bli tema under fengslingsmøtet.

Torsdag kveld ble gutten flyttet til en ikke spesifisert barnevernsinstitusjon, etter å ha fått behandling på sykehus.