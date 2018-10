STØTTET SJEFEN: I Trøndelag steppet Bjørg Tørresdal inn og forsvarte Knut Arild Hareides forslag om samarbeid til venstre. Foto: Alf Bjarne Johnsen

Trøndelag gikk massivt for rød-grønn regjering

INNENRIKS 2018-10-27T13:32:56Z

SKOGN (VG) Knut Arild Hareides tilhengere i Trøndelag tok 11 av 13 plasser i trønder-delegasjonen på KrFs landsmøte. Det er massivt flertall for å gå i regjering med Sp og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Publisert: 27.10.18 15:32

– Jeg hadde trodd at det ble jevnere mellom alternativene, innrømmet fylkesleder Jon Normann Tviberg i det sammenslåtte Trøndelag KrF overfor VG etter årsmøtet lørdag ettermiddag.

Hareide vant Trøndelag KrF suverent: 73 deltagere på årsmøtet støttet Hareides rødgrønne regjerings-forslag. Bare 17 vil inn i Erna Solbergs regjering.

Fylkeslederen tror at KrFs med Ap og Sp i en rekke kommuner i Trøndelag, og også i fylkespolitikken, teller med.

– Folk har gode erfaringer med det samarbeidet, sier Tviberg.

Går til venstre

Bjørg Tørresdal, tidligere stortingsrepresentant for KrF, innledet for Hareides alternativ på årsmøtet:

– Fiske, landbruk og distriktspolitikk er viktig i Trøndelag. Jeg tror det var avgjørende for mange, at de vil ha gjennomslag for den sentrumpolitikken som har vært etterlyst i samarbeidet med Solberg-regjeringen. Jeg støtter Hareide i at vi får et sterkere sentrum ved å gå til venstre, sier hun.

KrF-veteranen Ola T. Lånke (70) satt på Stortinget for KrF i 16 år. Nå skal han til Oslo og forsøke å stemme fram en rødgrønn regjering, på KrF-landsmøtet:

– Jeg har fulgt denne prosessen over lang tid. Nå tror jeg tiden er inne for å samarbeide rød-grønt for KrF. Jeg opplever Knut Arild Hareide som en visjonær politiker, sier Lånke.

Gift med tidligere SV-topp

Bjørg Tørresdal er gift med tidligere SV-nestleder Inge Ryan. Hun hørte lørdag på advarslene mot å samarbeide med SV fra flere, ikke minst fra Hans Fredrik Grøvan:

– At jeg er gift med en SV-er som tidligere var veldig profilert, var ikke et politisk valg. Vi har felles kjernesaker med SV på bistand og miljø, men så er det andre saker vi ikke kan samarbeide med dem om. Og jeg er enig med partilederen at vi ikke skal søke regjeringssamarbeid med SV, sier Tørresdal.

På spørsmål om hvordan det er lede et blodrødt KrF-lag, svarer fylkesleder Jon Normann Tviberg:

– Vi er ikke røde. Vi er gule.