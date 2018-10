F-35 kampfly på Luke Air Force Base i Arizona i USA. Foto: Mads Claus Rasmussen / NTB scanpix

Forsvaret satte F-35-flyene på bakken etter krasj

INNENRIKS 2018-10-11T14:39:27Z

Forsvaret gjorde som amerikanerne og satte alle F-35 kampflyene på bakken etter at et av flyene krasjet i forrige måned. Men er allerede nå operative igjen.

NTB

Publisert: 11.10.18 16:39 Oppdatert: 11.10.18 17:09

USA og dets internasjonale samarbeidspartnere har midlertidig suspendert alle F-35-flyene og setter i gang en omfattende inspeksjon av drivstoffrørene inne i motoren på hvert fly.

– Jeg kan bekrefte at Forsvarsmateriell, som står for dette, gjør det samme, sa pressetalsmann Roar Vold i Forsvaret til NTB.

Det var 28 september at et F-35-fly ble fullstendig ødelagt under trening i South Carolina i USA. Piloten skjøt seg ut, og kom uskadd fra hendelsen.

Forsvarsdepartementet opplyser til VG at de norske flyene allerede er sjekket og operative igjen. Det ble ikke funnet feil.