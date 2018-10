REISER IKKE ALENE: Nestleder Kjell Ingolf Ropstad og leder Knut Arild Hareide, her under fylkesårsmøtet i Buskerud KrF på Noresund tirsdag. Foto: Helge Mikalsen

Kilder til VG: Hareide nektet Ropstad å reise til delegatmøtet i Telemark

2018-10-24

BØ/OSLO (VG) Da nestleder Kjell Ingolf Ropstad takket ja til å besøke årsmøtet i Telemark KrF, grep Knut Arild Hareide inn og satte foten ned.

Publisert: 24.10.18

Mandag sendte fylkessekretær Tone Strat i Telemark KrF ut e-post til delegatene til årsmøtet i fylkeslaget:

«Siden sist er det blitt en endring i programmet. 2. nestleder, Kjell Ingolf Ropstad , kommer til onsdag i stedet for KrFU-leder Martine Tønnessen», skrev Strat.

– Jeg ba om å få slippe, fordi jeg synes det var litt ugreit at jeg skulle debattere mot en stortingspolitiker på hjemmebane. Jeg spurte derfor Kjell Ingolf om han kunne ta det isteden, og det sa han ja til. I dag ble han erstattet av Olaug, så det har løst seg fint, sier KrFU-leder Tønnessen til VG.

Hareide sa nei

Men VG er kjent med at Knut Arild Hareide reagerte sterkt på at Ropstad, uten å informere ham, takket ja til å dra på fylkesårsmøtet i Telemark.

På møtet i Telemark KrF i kveld skal fylkeslaget velge seks delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte neste fredag. På landsmøtet skal partiet avgjøre om de vil følge Knut Arild Hareides råd om å felle dagens Erna Solberg-regjering, og gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

Bakgrunnen for Hareides inngripen var en enighet i partiledelsen om at ingen av medlemmene i partiledelsen skal reise alene på fylkesårsmøtene og argumentere for sitt syn.

Da Ropstad tirsdag fortalte Hareide om sine planer om å reise til Telemark skal Hareide derfor ha satt foten ned og beordret Ropstad til ikke å reise, forteller VGs kilder.

En annen bekymring i Hareides leir er, etter det VG forstår, at Ropstad oppfattes som en utfordrer til lederposisjonen i partiet.

Møter i partiledelsen

Onsdag var det møter i KrFs partiledelse, og etter en diskusjon kom partiledelsen frem til en kompromissløsning: de sender i stedet 1. nestleder Olaug Bollestad og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

– Vi har diskutert hvordan vi skal håndtere fylkesårsmøtet i Telemark. Vi er enige om at det passer best at Olaug, Geir Jørgen og Hans Fredrik drar dit, selv om det er kort tid og vi var usikre på hva fylket selv mener, sier Knut Arild Hareide til VG.

– Du sa det ikke var aktuelt å la Ropstad reise til Telemark. Hvorfor det?

– Jeg vil bare si at vi i partiledelsen var enige om å gjøre det på denne måten. I partiledelsen har vi vært enige om at vi skal reise sammen på alle møtene, sier Hareide.

Ropstad har fått andre planer

Kjell Ingolf Ropstad skriver i en tekstmelding til VG at han nå har lagt andre planer.

«Vi var enige om å diskutere talere på årsmøtene i ledelsen i vårt møte i dag. Jeg hadde fått andre planer i mellomtiden og da var det flott at Olaug kunne reise», skriver Ropstad.

I Telemark KrF sier fylkesleder Erik Næs at fylket tar imot dem som blir sendt ut av partikontoret i Oslo, der Frafjord Johnson er generalsekretær.

– Dette er det stortingsgruppen, sentralstyret og landskontoret som fordeler, vi tar imot dem som blir foreslått å reise hit. Vi har i dag fått beskjed om at Bollestad kommer, sier fylkesleder Erik Næs.

Han påpeker at det er naturlig at Bekkevold tar det ene innlegget, siden han kommer fra fylket.

Tør ikke spå resultatet

Fylkesårsmøtet i Telemark åpner på Bø hotell klokken 18. Næs har forventninger om en god debatt, men vil ikke spå om de lander på flest «røde» eller «blå» delegater.

– Begge syn kommer til å syne, så får vi se hvordan det lander. Jeg tør ikke forutsi noe, og vet ikke hvordan de ulike lokallagene stiller seg.

– Du er selv tilhenger av å gå til venstresiden, tror du at du får med deg et flertall i fylkeslaget på det samme standpunktet?

– Jeg er opptatt av å respektere begge syn, og forventer bare en god debatt med takhøyde.

