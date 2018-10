VIKINGSKIP? Slik fremstår skipsgraven i georadardataene. Foto: NIKU

Har funnet spor av vikingskip

INNENRIKS 2018-10-15T07:23:57Z

Nå kan Osebergskipet, Tuneskipet og Gokstadskipet få selskap. Arkeologer i Halden er nemlig sikre på at de har funnet spor av et vikingskip.

Publisert: 15.10.18 09:23 Oppdatert: 15.10.18 10:21

- Vi er sikre på at det er et skip som ligger der, men hvor mye som er bevart, er vanskelig å si før funnet er undersøkt nærmere sier fylkeskonservator i Østfold , Morten Hanisch i en pressemelding sendt ut fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Ved hjelp av en såkalt georadar har arkeologene avdekket spor av et vikingskip og minst åtte gravhauger og fem hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden. Noen av dem er svært store.

– Oppdagelsene kan trolig måle seg med funn som Oseberg og Tune, sier

fylkeskonservatoren i pressemeldingen.

I en kort kommentar til VG, før de skal holde en pressekonferanse klokken 11, gir han uttrykk for stor glede over funnet:

– Et vikingskip er jo for en arkeolog selve ikonet på norsk kulturarv. Det er jo det mange drømmer om å finne. Det er vill begeistring her hos oss nå.

– Utrolig spennende

Ifølge arkeologene kan det se ut som at skipet har vært lagt i en haug på en åker.

- Vi er sikre på at det er et skip som ligger der, men hvor mye som er bevart, er vanskelig å si før funnet er undersøkt nærmere sier Hanisch.

– Funnet ser utrolig spennende ut, vi har bare tre velbevarte vikingskipsgravfunn her til lands, så dette funnet vil helt sikkert bli av stor historisk betydning, sier Dr. Knut Paasche som er avdelingsleder i NIKU og ekspert på skip fra denne perioden.

Det har lenge vært kjent at det har vært gravminner på jordet, Viksletta, men arkeologene omtaler likevel oppdagelsene nå som oppsiktsvekkende.

20 meter

Det var etter en søknad om drenering av jordet at arkeologene gjorde sine undersøkelser. Funnet de så gjorde av skipet er på rundt en halvmeter under bakken. Datamaterialene viser en tydelig skipsform innenfor en større sirkel.

Avtrykket er 20 meter langt. Til sammenligning er Osebergskipet 21 meter langt, Gokstadskipet 23 meter, og Tuneskipet 19 meter langt.

Arkeologene har ennå ingen sikker datering på funnet, men skip som en del av gravfunnene er vanlig i hele yngre jernalder fra rundt år 500 til 1030. Alle de andre større skipsfunnene fra Oslofjordområdet er datert til vikingtiden, altså fra mellom 800 og 1030.

– Da vi her bare ser den underste delen av skipet betyr dette at vi i beste fall kan ende opp med et skip minst på størrelse med andre norske vikingskipsfunnene. Dette er trolig et av de større skipsfunnene fra denne perioden, sier Hanisch.

Tilstanden uviss

Førsteamanuensis og historiker ved Høgskolen i Østfold, Sven G. Eliassen synes naturlig nok at funnet er svært spennende. Han er likevel ikke overrasket.

– Nei, egentlig har jeg bare gått og ventet på et stort vikingfunn i Halden-området. Det er nesten rart at det ikke har skjedd tidligere. Det er et område som er historisk knyttet til vikingtiden, noe man blant annet ser på stedsnavn. Det er jo også et naturlig kontaktpunkt ned mot kontinentet ettersom det ligger ved kysten, sier Eliassen.

Han er nå opptatt av skipet får navn etter gården der det er funnet, slik både Osebergskipet og Gokstadskipet fikk.

– Det bør hette Jellhaugen-skipet. Det vil være den riktige benevnelsen.

Det er uklart hvilke tilstand skipet er i. Trolig har luft trengt ned i lagene av jord, og det kan ha ført til at treverk og annet organisk materiale har råtnet bort.

Det blir anbefalt at man nå benytter flere geofysiske metoder for å få mer kunnskap om skipet uten å grave det opp.